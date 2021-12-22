Covid-19: ES confirma transmissão comunitária da variante Ômicron

"Durante o treinamento das equipes do Lacen-ES para a realização de sequenciamento genético, foi identificada a circulação da variante Ômicron no Espírito Santo. Trata-se de um caso do município de Vitória, de transmissão comunitária "

"É preciso uma mobilização para que as pessoas se vacinem com a segunda e terceira doses e fazemos um apelo, em especial, para aquelas que ainda não tomaram a primeira. A variante Ômicron tem uma capacidade incrementada de transmissão e de gerar uma doença grave na população não vacinada", afirmou