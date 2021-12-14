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Bispo italiano diz às crianças que "Papai Noel não existe" durante festival

Em entrevista ao jornal italiano La Repubblica, o bispo disse: "eu não falei para eles que não existe, mas nós conversamos sobre a necessidade de distinguir sobre o que é real e o que não é"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 dez 2021 às 14:50

Publicado em 14 de Dezembro de 2021 às 14:50

Papai Noel vai deixar sua casa, no Parque Moscoso, para participar da campanha “Natal Legal Procon”
Segundo Paolino, o bispo tinha a intenção de reforçar o verdadeiro significado do Natal e da história de São Nicolau, um bispo que entregou presentes aos pobres. Crédito: Leonardo Silveira/PMV
Descobrir que o Papai Noel não existe é uma experiência que marca a infância de muitos ao redor do mundo. Recentemente, um bispo de uma diocese católica romana na Sicília disse durante um festival religioso que o bom velhinho é inventado, e que seu traje vermelho foi criado pela Coca-Cola.
Segundo o jornal New York Post, o diretor de comunicação da diocese de Noto, Rev. Alessandro Paolino, pediu desculpas publicamente, através de uma publicação feita no Facebook, aos pais indignados após Antonio Stagliano falar sobre o Papai Noel para um grupo de crianças.
"Em primeiro lugar, em nome do bispo, expresso minha tristeza por esta declaração, que gerou decepção nos mais pequenos, e quero deixar claro que as intenções de Monsenhor Stagliano eram bem diferentes", escreveu ele.
Segundo Paolino, o bispo tinha a intenção de reforçar o verdadeiro significado do Natal e da história de São Nicolau, um bispo que entregou presentes aos pobres e foi perseguido por um imperador romano. "Certamente não devemos demolir a imaginação das crianças, mas tirar dela bons exemplos positivos para a vida", continuou na publicação.
"Portanto, o Papai Noel é uma imagem eficaz para transmitir a importância de dar, generosidade, compartilhar. Mas quando esta imagem perde o significado, você vê o Papai Noel, também conhecido como consumismo, o desejo de possuir, comprar, comprar e comprar novamente, então você tem que reavaliar dando um novo significado", completou.
Em entrevista ao jornal italiano La Repubblica, o bispo disse: "eu não falei para eles que o Papai Noel não existe, mas nós conversamos sobre a necessidade de distinguir sobre o que é real e o que não é". Ele afirmou ainda que o Natal não pertence mais aos cristãos, já que "a atmosfera de luzes e compras tomou o lugar do Natal".
Stagliano acrescenta que a "cultura do consumo" apagou o verdadeiro significado da comemoração, que segundo ele, tem uma mensagem de entrega. Por fim, ele diz que no Natal "recebemos o presente por excelência, Jesus Cristo" e afirmou "aparecer para alguém que temos negligenciado, ignorado por um bom tempo ou consertando um relacionado danificado" é um presente mais importante.

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