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Acidente

Vestido de Papai Noel, homem morre atropelado durante ação social em SC

Carlos Rogério da Costa se desiquilibrou e caiu entre as rodas traseiras do caminhão que se encontrava. O motorista do veículo, de 60 anos, não conseguiu parar a tempo e passou por cima de Carlos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 dez 2021 às 07:10

Publicado em 13 de Dezembro de 2021 às 07:10

Homem vestido de Papai Noel morreu atropelado neste domingo (12), em Gaspar, Florianópolis (SC)
Homem vestido de Papai Noel morreu atropelado neste domingo (12), em Gaspar Crédito: Corpo de Bombeiros/Divulgação
Um homem de 70 anos, vestido de Papai Noel, morreu atropelado na manhã deste domingo (12) em Gaspar, a cerca de 140 km de Florianópolis (SC). Carlos Rogério da Costa estava participando de uma ação social em cima de um caminhão quando teria se desiquilibrado e caído.
Moradores relataram ao Corpo de Bombeiros da cidade que Costa e mais outras pessoas estavam distribuindo balas e brinquedos na Rua Pedro Simon, no bairro Margem Esquerda, por volta das 10h40. Em um certo momento, Costa se desiquilibrou e caiu entre as rodas traseiras do mesmo caminhão. O motorista do veículo, de 60 anos, não conseguiu parar a tempo e passou por cima de Carlos.
Quando os socorristas chegaram, Costa já estava morto. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Blumenau. A Polícia Civil deve abrir um inquérito para apurar as causas do acidente.
Conhecido na região como Calinho, Costa se vestia de Papai Noel e entregava balas para os moradores da cidade anualmente, no que se tornou uma tradição local.
Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram o ocorrido. "Força a toda nossa família. Faleceu meu irmão Calinho Costa. Você deixou um legado para todos que conhecia. Obrigado por tudo, vou te amar para sempre", escreveu a irmã. Um vídeo do perfil da cidade de Gaspar no Instagram registra um dos últimos momentos de Calinho como Papai Noel.

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