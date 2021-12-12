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Bairro Bonfim

Homem é baleado em troca de tiros com a PM em Vitória

Ele foi encaminhado ao hospital. Segundo informações da Polícia Militar, foram apreendidas armas, munições, dinheiro e drogas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2021 às 20:44

Publicado em 12 de Dezembro de 2021 às 20:44

Homem fica ferido após troca de tiros com PM em Vitória; durante ocorrência, foram apreendidas drogas e outros materiais
Durante ocorrência, foram apreendidas armas, drogas e outros materiais Crédito: Polícia Militar/Divulgação
Um homem de 27 anos foi baleado e socorrido para o Hospital São Lucas, em Vitória, após troca de tiros com militares que faziam patrulhamento no bairro Bonfim na tarde deste domingo (12).
Segundo informações da Polícia Militar, uma equipe da Força Tática foi surpreendida por indivíduos armados que atiraram contra os militares. Os policiais revidaram os disparos. Um dos suspeitos de participar da troca de tiros é o homem alvejado. Ainda segundo a PM, com ele foi apreendida uma arma de fogo.
“Durante a ocorrência foram apreendidas duas pistolas calibre 9mm, 33 munições do mesmo calibre, quatro carregadores, dois rádios comunicadores, 242 pinos e 50 papelotes de cocaína, 239 buchas de substância similar a maconha, 174 de crack, nove frascos de skank, cinco frascos de loló, R$ 121,50 em espécie e um aparelho celular. Ainda, um homem de 19 anos foi detido e um menor de 16 anos foi apreendido", esclareceu a PM em nota.
A corporação informou também que a ocorrência está em andamento e, por este motivo, não há mais detalhes.
*Com informações de Caíque Verli, da TV Gazeta

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