Homem é baleado em troca de tiros com a PM em Vitória

“Durante a ocorrência foram apreendidas duas pistolas calibre 9mm, 33 munições do mesmo calibre, quatro carregadores, dois rádios comunicadores, 242 pinos e 50 papelotes de cocaína, 239 buchas de substância similar a maconha, 174 de crack, nove frascos de skank, cinco frascos de loló, R$ 121,50 em espécie e um aparelho celular. Ainda, um homem de 19 anos foi detido e um menor de 16 anos foi apreendido", esclareceu a PM em nota.