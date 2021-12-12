Confusão em Cariacica: com faca e martelo, homem agride esposa e vizinhos

Um homem esfaqueou a esposa e um vizinho no bairro Jardim Campo Grande, em Cariacica, na noite deste sábado (11). De acordo com a Polícia Militar, o suspeito também agrediu um outro vizinho com golpes de martelo. Após os crimes, ele fugiu. O nome dele não foi divulgado.
A polícia relatou que as vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. A reportagem da TV Gazeta apurou que um dos feridos já recebeu alta, enquanto os outros permanecem internados na UTI.
No local do crime, foi encontrado o martelo utilizado pelo homem para agredir as vítimas. O objeto estava completamente ensanguentado. Não há informações sobre a motivação das agressões.
A Polícia Civil comunicou que o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) e, até o momento, o suspeito não foi detido. A corporação ressalta ainda que mais informações não serão repassadas no momento.