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Jardim Campo Grande

Confusão em Cariacica: com faca e martelo, homem agride esposa e vizinhos

A polícia relatou que as vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

12 dez 2021 às 12:31

Publicado em 12 de Dezembro de 2021 às 12:31

Um homem esfaqueou a esposa e um vizinho no bairro Jardim Campo Grande, em Cariacica, na noite deste sábado (11). De acordo com a Polícia Militar, o suspeito também agrediu um outro vizinho com golpes de martelo. Após os crimes, ele fugiu. O nome dele não foi divulgado.
A polícia relatou que as vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. A reportagem da TV Gazeta apurou que um dos feridos já recebeu alta, enquanto os outros permanecem internados na UTI.
No local do crime, foi encontrado o martelo utilizado pelo homem para agredir as vítimas. O objeto estava completamente ensanguentado. Não há informações sobre a motivação das agressões.
Homem esfaqueou a esposa e agrediu vizinhos com martelo em Cariacica
Martelo utilizado pelo suspeito para agredir um dos vizinhos  Crédito: Carol Monteiro
Polícia Civil comunicou que o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) e, até o momento, o suspeito não foi detido. A corporação ressalta ainda que mais informações não serão repassadas no momento.

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