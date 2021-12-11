PRF apreende 44 kg de cocaína dentro de ambulância a caminho do ES

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A carga era mantida no compartimento que é reservado a pacientes médicos. Os agentes localizaram a droga na BR 262, na altura de Betim, em Minas Gerais. O material vinha de Vilhena, em Rondônia.

De acordo com o que um dos homens relatou à PRF, além do valor que receberia com o transporte da pasta base de cocaína, teria quitada uma dívida de R$ 30 mil com um agiota que, segundo o homem, foi quem enviou a droga.