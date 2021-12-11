PRF apreende 44 kg de cocaína dentro de ambulância a caminho do ES

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na noite desta sexta-feira (10), 44 quilos de pasta base de cocaína dentro de uma ambulância que saiu de Rondônia com destino a Bom Jesus do Norte, no Sul do Espírito Santo. Dois homens, um de 42 anos e outro de 34, disseram à PRF que iriam receber R$ 12 mil para fazer o transporte da droga.
A carga era mantida no compartimento que é reservado a pacientes médicos. Os agentes localizaram a droga na BR 262, na altura de Betim, em Minas Gerais. O material vinha de Vilhena, em Rondônia.
De acordo com o que um dos homens relatou à PRF, além do valor que receberia com o transporte da pasta base de cocaína, teria quitada uma dívida de R$ 30 mil com um agiota que, segundo o homem, foi quem enviou a droga.
A droga, os homens e a ambulância foram encaminhados pela PRF à Polícia Federal.