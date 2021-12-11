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Em Rio Marinho

Suspeitos de matar vendedor ambulante no Transcol são presos em Vila Velha

O jovem, Mateus Henrique Lopes, que vendia balas no coletivo, foi baleado em Cariacica. Testemunhas disseram que um dos bandidos atirou contra o jovem porque ele teria demorado a entregar o celular
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

11 dez 2021 às 13:52

Publicado em 11 de Dezembro de 2021 às 13:52

Após o assassinato de um vendedor ambulante de 21 anos dentro de um ônibus do sistema Transcol na última quarta-feira (08), dois suspeitos foram presos na madrugada deste sábado (11), no bairro Rio Marinho, em Vila Velha, pela Divisão de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio. A polícia não forneceu outros detalhes sobre as prisões.
Matheus Henrique Lopes estava vendendo balas nos fundos do coletivo quando foi abordado pelos criminosos
Matheus Henrique Lopes estava vendendo balas nos fundos do coletivo quando foi abordado pelos criminosos Crédito: Divulgação
O jovem, Matheus Henrique Lopes, que vendia balas no coletivo, foi baleado em Cariacica. Testemunhas disseram que um dos bandidos atirou contra o jovem porque ele teria demorado a entregar o celular. Um irmão do ambulante contou que a vítima comprou o aparelho um dia antes de ser morto, na última  terça-feira (7).
Antes de atirar contra a vítima, os dois bandidos fizeram um arrastão dentro do ônibus. O veículo estava cheio e o motorista informou à reportagem que pelo menos outros cinco passageiros foram roubados.
O ônibus é da linha 719 do Transcol e faz o trajeto entre o Terminal de Campo Grande e o bairro Jardim Alah. O arrastão aconteceu por volta das 21h, na altura do bairro Santa Paula, em Cariacica.
Ônibus onde vendedor ambulante foi baleado
Ônibus onde vendedor ambulante foi bae Crédito: Paulo Cordeiro
Os assaltantes entraram no ônibus no Terminal de Campo Grande, em Cariacica, e fugiram depois do crime. Para tentar salvar o ambulante, o motorista levou o ônibus com a vítima dentro até a porta da unidade de saúde do bairro Bela Vista. Mas como o posto fecha no final da tarde, a unidade não estava funcionando. Segundo informações da polícia, o jovem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e morreu no hospital.
A polícia fez uma perícia dentro do ônibus. Os peritos tiraram fotos e procuraram por rastros dos bandidos.

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