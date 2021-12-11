Suspeitos de matar vendedor ambulante no Transcol são presos em Vila Velha

Após o assassinato de um vendedor ambulante de 21 anos dentro de um ônibus do sistema Transcol na última quarta-feira (08), dois suspeitos foram presos na madrugada deste sábado (11), no bairro Rio Marinho, em Vila Velha, pela Divisão de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio. A polícia não forneceu outros detalhes sobre as prisões.

Matheus Henrique Lopes estava vendendo balas nos fundos do coletivo quando foi abordado pelos criminosos Crédito: Divulgação

O jovem, Matheus Henrique Lopes, que vendia balas no coletivo, foi baleado em Cariacica. Testemunhas disseram que um dos bandidos atirou contra o jovem porque ele teria demorado a entregar o celular. Um irmão do ambulante contou que a vítima comprou o aparelho um dia antes de ser morto, na última terça-feira (7).

Antes de atirar contra a vítima, os dois bandidos fizeram um arrastão dentro do ônibus. O veículo estava cheio e o motorista informou à reportagem que pelo menos outros cinco passageiros foram roubados.

O ônibus é da linha 719 do Transcol e faz o trajeto entre o Terminal de Campo Grande e o bairro Jardim Alah. O arrastão aconteceu por volta das 21h, na altura do bairro Santa Paula, em Cariacica.

Ônibus onde vendedor ambulante foi bae Crédito: Paulo Cordeiro

Os assaltantes entraram no ônibus no Terminal de Campo Grande, em Cariacica, e fugiram depois do crime. Para tentar salvar o ambulante, o motorista levou o ônibus com a vítima dentro até a porta da unidade de saúde do bairro Bela Vista. Mas como o posto fecha no final da tarde, a unidade não estava funcionando. Segundo informações da polícia, o jovem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e morreu no hospital.