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Violência

Homem é assassinado com um tiro em bairro da Serra

Claudinei Luiz da Silva de Souza, de 27 anos, foi executado na Rua Vitória Régia, em Feu Rosa, na noite desta sexta-feira (10). Corpo foi encaminhado ao DML de Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2021 às 10:31

Publicado em 11 de Dezembro de 2021 às 10:31

Homem de 27 anos foi baleado em praça de Feu Rosa, na Serra. Ele aguardou por socorro no chão e chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu
Homem de 27 anos foi baleado em praça de Feu Rosa, na Serra. Ele aguardou por socorro no chão e chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um homem, identificado como Claudinei Luiz da Silva de Souza, foi assassinado a tiro na noite desta sexta-feira (10) na praça principal do bairro Feu Rosa, na Serra. A vítima chegou a ser levada para o hospital estadual Dr. Jayme Santos Neves, no mesmo município, mas não resistiu aos ferimentos.
O crime ocorreu pouco antes de 1 hora da madrugada, a poucos metros de distância do posto da Polícia Militar. Segundo testemunhas, criminosos passaram atirando e atingiram Claudinei. Imagens registradas por populares mostram Claudinei deitado no chão aguardando por atendimento.
Ele foi levado ao hospital pelo dono da distribuidora de bebidas na qual trabalhava. Segundo o boletim da PM, um soldado que estava no posto ouviu o disparo e pediu reforços.
Em nota, a assessoria da Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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