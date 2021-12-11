Homem é assassinado com um tiro em bairro da Serra

Homem de 27 anos foi baleado em praça de Feu Rosa, na Serra. Ele aguardou por socorro no chão e chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um homem, identificado como Claudinei Luiz da Silva de Souza, foi assassinado a tiro na noite desta sexta-feira (10) na praça principal do bairro Feu Rosa, na Serra . A vítima chegou a ser levada para o hospital estadual Dr. Jayme Santos Neves, no mesmo município, mas não resistiu aos ferimentos.

O crime ocorreu pouco antes de 1 hora da madrugada, a poucos metros de distância do posto da Polícia Militar. Segundo testemunhas, criminosos passaram atirando e atingiram Claudinei. Imagens registradas por populares mostram Claudinei deitado no chão aguardando por atendimento.

Ele foi levado ao hospital pelo dono da distribuidora de bebidas na qual trabalhava. Segundo o boletim da PM, um soldado que estava no posto ouviu o disparo e pediu reforços.

Em nota, a assessoria da Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.