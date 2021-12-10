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Susto e prejuízo

Jovem acorda com cheiro de fumaça e vê casa em chamas no ES

Homem dormia no momento do incêndio. Ele acordou ao sentir o cheiro da fumaça e conseguiu sair da residência sem ferimentos, em Muqui, Sul do Estado
Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

10 dez 2021 às 15:09

Publicado em 10 de Dezembro de 2021 às 15:09

Um técnico em enfermagem de 29 anos teve a casa furtada e incendiada na noite desta quinta-feira (9), na localidade de Sítio Santa Joana, interior de Muqui, no Sul do Espírito Santo. Júnior Brito dormia no momento do incêndio. Ele acordou ao sentir o cheiro da fumaça e conseguiu sair sem ferimentos.
Os prejuízos ainda serão calculados, mas o jovem já sentiu falta de mantimentos e de um relógio. “Ao chegar em minha residência, encontrei a porta arrombada. Fui dormir, acordei com cheiro de fumaça. Aí levantei com minha casa em chamas”, contou Júnior.
A cozinha, a sala e um quarto foram atingidos pelas chamas, sendo que dois cômodos ficaram totalmente destruídos.
A Polícia Civil informou, por nota, que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Muqui. A perícia foi acionada e a equipe está fazendo diligências.

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A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

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