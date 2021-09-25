Duas dores simultâneas: a de perder tudo em um incêndio e a de ter o único filho envolvido com bebida alcoólica e drogas. Um casal de Vila Velha está enfrentando essa dura realidade desde a última quarta-feira (22), quando viu a casa pegar fogo após ser incendiada pelo primogênito de 21 anos depois de uma discussão familiar.
Localizada no bairro Barramares, a residência ficou completamente destruída. Sobraram apenas algumas estruturas de alvenaria. O aposentado Manoel Afonso Neto e a cuidadora Antônia Afonso saíram com a roupa do corpo e conseguiram salvar apenas o passarinho de estimação e duas bicicletas.
"O nosso filho já estava bem alterado por causa de bebida. Ele usou um pedaço de lenha pegando fogo e veio para a varanda. Foi tudo em chamas"
Na sexta-feira (24), a TV Gazeta acompanhou a volta da família ao imóvel, em busca de um documento com o número da conta bancária. "Achei umas ferramentas queimadas, mas o papel que é o que eu estava procurando, não achei", lamentou Manoel, angustiado por não conseguir repassar os dados para quem quer ajudá-lo.
Graças à solidariedade, o casal já conseguiu algumas roupas, cobertores e utensílios de cozinha. Além de um lugar para dormir. "Estamos ficando nesse sofá-cama da Celi, que é nossa vizinha há muito tempo. Ela recebe a gente muito bem, jantamos na casa dela ontem (quinta-feira, 23)", agradeceu Antônia.
Casal recebe ajuda após ter casa incendiada pelo filho em Vila Velha
Se já não bastasse todo o prejuízo, há mais dois agravantes nessa história: a casa incendiada era usada pela cuidadora para atender as crianças e a parte debaixo dela já havia sido vendida. Ou seja, a renda complementar da família se foi e há incerteza se o comprador vai exigir o dinheiro (já gasto para pagar contas) de volta.
Apesar de tudo, a fé, a esperança e o perdão continuam presentes no dia a dia da família. "Eu perdoo, sim. Eu creio que, em breve, o meu filho vai estar caminhando comigo e com o pai dele. Ele é o único filho que Deus me deu e eu creio que Jesus vai libertar ele", disse a mãe Antônia.