Casa ficou completamente destruída após incêndio (em destaque à direita) que aconteceu na última quarta-feira (22) Crédito: Ari Melo | Montagem A Gazeta

Duas dores simultâneas: a de perder tudo em um incêndio e a de ter o único filho envolvido com bebida alcoólica e drogas. Um casal de Vila Velha está enfrentando essa dura realidade desde a última quarta-feira (22), quando viu a casa pegar fogo após ser incendiada pelo primogênito de 21 anos depois de uma discussão familiar.

Localizada no bairro Barramares, a residência ficou completamente destruída. Sobraram apenas algumas estruturas de alvenaria. O aposentado Manoel Afonso Neto e a cuidadora Antônia Afonso saíram com a roupa do corpo e conseguiram salvar apenas o passarinho de estimação e duas bicicletas.

"O nosso filho já estava bem alterado por causa de bebida. Ele usou um pedaço de lenha pegando fogo e veio para a varanda. Foi tudo em chamas" Manoel Afonso Neto - Aposentado

Na sexta-feira (24), a TV Gazeta acompanhou a volta da família ao imóvel, em busca de um documento com o número da conta bancária. "Achei umas ferramentas queimadas, mas o papel que é o que eu estava procurando, não achei", lamentou Manoel, angustiado por não conseguir repassar os dados para quem quer ajudá-lo.

Graças à solidariedade, o casal já conseguiu algumas roupas, cobertores e utensílios de cozinha. Além de um lugar para dormir. "Estamos ficando nesse sofá-cama da Celi, que é nossa vizinha há muito tempo. Ela recebe a gente muito bem, jantamos na casa dela ontem (quinta-feira, 23)", agradeceu Antônia.

Your browser does not support the audio element. Casal recebe ajuda após ter casa incendiada pelo filho em Vila Velha

Manoel Afonso Neto recebe aposentadoria, mas família contava com um complemento da renda feita pela cuidadora Antônia Afonso (no destaque à direita) Crédito: Ari Melo | Montagem A Gazeta

Se já não bastasse todo o prejuízo, há mais dois agravantes nessa história: a casa incendiada era usada pela cuidadora para atender as crianças e a parte debaixo dela já havia sido vendida. Ou seja, a renda complementar da família se foi e há incerteza se o comprador vai exigir o dinheiro (já gasto para pagar contas) de volta.