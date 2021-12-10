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Your browser does not support the audio element. Jovem é preso por pedofilia e por induzir garota a matar os pais no ES

cyberpedofilia (sexting) contra uma adolescente de apenas 14 anos. Segundo a Um jovem de 18 anos foi preso nesta quinta-feira (9) em Taquara I, na Serra , por suspeita de) contra uma adolescente de apenas 14 anos. Segundo a Polícia Civil , o suspeito ainda tentou induzir a garota a assassinar os próprios pais e ainda atentar contra a própria vida. A prisão foi realizada por policiais da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC).

Em coletiva de imprensa realizada na tarde desta sexta-feira (10), o delegado Gianno Trindade, titular da Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial (DSP), disse que a corporação conseguiu antecipar a prisão do suspeito e prevenir que acontecesse um crime mais grave.

"Nesta semana tivemos uma mãe aflita porque descobriu, por telefone, os conteúdos graves, como troca de fotos pornográficas e conversas sobre suicídio e sobre o assassinato do próprio pai (da garota). O menino (jovem de 18 anos), de iniciais JNN, é de Goiás e estava em uma casa alugada na Serra desde o dia 2 de dezembro, aproximadamente", detalhou.

Troca de mensagens entre jovem preso por pedofilia e adolescente de 14 anos Crédito: Divulgação | PCES

REDES SOCIAIS

Segundo o delegado, o jovem e a adolescente se conheceram pelo meio virtual em 2020 e se falavam pelo Instagram, WhatsApp e faziam chamadas de vídeo. O primeiro contato dos dois teria sido por um canal do YouTube que comenta jogos. Ele enviou para a vítima fotos de automutilação, e ela correspondeu em seguida. O suspeito, no entanto, alegou que ele e a garota nunca se viram pessoalmente. "Mas a polícia não acredita, já que ele morava a poucos metros da casa da família dela, que é de classe média", disse Gianno.

"Os pais, aflitos, começaram a tentar impedir o relacionamento. Então ela planejava matar o pai. Ela tem uma irmã de 10 anos, e os dois já estavam pensando em, juntos, criarem a menina" Gianno Trindade - Delegado titular da DSP

Na manhã da última quinta-feira (9), a polícia localizou o suspeito no bairro Taquara I, na Serra. O celular dele foi apreendido e a polícia encontrou, no aparelho, imagens, vídeos e cenas de pornografia da menor. A prática, segundo o titular da DSP, se encaixa no Art. 241b do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) , que diz ser crime:

Armazenar vídeo de pornografia infantil;

Corrupção de menores, induzimento de suicídio, cogitação de homicídio;

Cyberpornografia.



DUPLA APLICOU GOLPES

O delegado Gianno Trindade informou ainda que a dupla chegou a aplicar golpes — a menor fazia a proposta para que a pessoa depositasse um valor em Pix e recebesse a mais em troca.

"Fazia um chamariz com valor baixo e, na segunda vez, era maior e eles não devolviam. Os dois dividiam o lucro" Gianno Trindade - Delegado titular da DSP

Segundo a Polícia Civil, o suspeito não admite que queria o homicídio do pai da menina. Mas, segundo o delegado, no conteúdo das conversas, a corporação encontrou uma "bola de neve" e conseguiu prevenir um mal maior. "Foi uma ação preventiva. Agora temos um inquérito. Ele não tinha histórico anterior. A adolescente também aplicou os golpes e, no inquérito, vai responder por ato infracional análogo ao estelionato", finalizou.

Coletiva de imprensa foi realizada nesta sexta-feira (10) em Vitória