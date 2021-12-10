Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Sexting"

Jovem é preso por pedofilia e por induzir garota a matar os pais no ES

Suspeito de 18 anos é investigado por troca de mensagens sexuais com adolescente de 14 anos. Segundo a Polícia Civil, ele ainda estimulou vítima a assassinar os pais e que ela também  atentasse contra a própria vida
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2021 às 12:43

Publicado em 10 de Dezembro de 2021 às 12:43

Jovem é preso por pedofilia e por induzir garota a matar os pais no ES
Um jovem de 18 anos foi preso nesta quinta-feira (9) em Taquara I, na Serra, por suspeita de cyberpedofilia (sexting) contra uma adolescente de apenas 14 anos. Segundo a Polícia Civil, o suspeito ainda tentou induzir a garota a assassinar os próprios pais e ainda atentar contra a própria vida. A prisão foi realizada por policiais da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC).
Em coletiva de imprensa realizada na tarde desta sexta-feira (10), o delegado Gianno Trindade, titular da Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial (DSP), disse que a corporação conseguiu antecipar a prisão do suspeito e prevenir que acontecesse um crime mais grave.
"Nesta semana tivemos uma mãe aflita porque descobriu, por telefone, os conteúdos graves, como troca de fotos pornográficas e conversas sobre suicídio e sobre o assassinato do próprio pai (da garota). O menino (jovem de 18 anos), de iniciais JNN, é de Goiás e estava em uma casa alugada na Serra desde o dia 2 de dezembro, aproximadamente", detalhou.
Troca de mensagens entre jovem preso por pedofilia e adolescente de 14 anos
Troca de mensagens entre jovem preso por pedofilia e adolescente de 14 anos Crédito: Divulgação | PCES

REDES SOCIAIS

Segundo o delegado, o jovem e a adolescente se conheceram pelo meio virtual em 2020 e se falavam pelo Instagram, WhatsApp e faziam chamadas de vídeo. O primeiro contato dos dois teria sido por um canal do YouTube que comenta jogos. Ele enviou para a vítima fotos de automutilação, e ela correspondeu em seguida. O suspeito, no entanto, alegou que ele e a garota nunca se viram pessoalmente. "Mas a polícia não acredita, já que ele morava a poucos metros da casa da família dela, que é de classe média", disse Gianno.
"Os pais, aflitos, começaram a tentar impedir o relacionamento. Então ela planejava matar o pai. Ela tem uma irmã de 10 anos, e os dois já estavam pensando em, juntos, criarem a menina"
Gianno Trindade - Delegado titular da DSP
Na manhã da última quinta-feira (9), a polícia localizou o suspeito no bairro Taquara I, na Serra. O celular dele foi apreendido e a polícia encontrou, no aparelho, imagens, vídeos e cenas de pornografia da menor. A prática, segundo o titular da DSP, se encaixa no Art. 241b do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que diz ser crime:
  • Armazenar vídeo de pornografia infantil;
  • Corrupção de menores, induzimento de suicídio, cogitação de homicídio;
  • Cyberpornografia.

DUPLA APLICOU GOLPES

O delegado Gianno Trindade informou ainda que a dupla chegou a aplicar golpes — a menor fazia a proposta para que a pessoa depositasse um valor em Pix e recebesse a mais em troca.
"Fazia um chamariz com valor baixo e, na segunda vez, era maior e eles não devolviam. Os dois dividiam o lucro"
Gianno Trindade - Delegado titular da DSP
Segundo a Polícia Civil, o suspeito não admite que queria o homicídio do pai da menina. Mas, segundo o delegado, no conteúdo das conversas, a corporação encontrou uma "bola de neve" e conseguiu prevenir um mal maior. "Foi uma ação preventiva. Agora temos um inquérito. Ele não tinha histórico anterior. A adolescente também aplicou os golpes e, no inquérito, vai responder por ato infracional análogo ao estelionato", finalizou.

Coletiva de imprensa foi realizada nesta sexta-feira (10) em Vitória

Atualização

10/12/2021 - 5:30
Após a publicação desta matéria, a Polícia Civil informou detalhes sobre a prisão do suspeito e sobre como ocorreu o envolvimento dele com a adolescente de 14 anos. O texto foi atualizado.

Veja Também

Homem é preso por se masturbar em praça de alimentação em shopping de Vitória

Operação da PF contra pornografia infantil prende jovem em Baixo Guandu

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Abuso sexual Cariacica Polícia Civil Sexo Crimes Eletrônicos Adolescência
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados