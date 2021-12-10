Homem é espancado após suposta tentativa de furto em Guaçuí

Segundo o cabo Ricardo de Paula Moreira, do Corpo de Bombeiros de Guaçuí, o homem — natural de Cachoeiro de Itapemirim — sofreu ferimentos graves e foi socorrido para o pronto-socorro do bairro Quincas Machado. “Ele estava com escoriações, ferimentos nos braços e pernas, rosto ensanguentado, um corte na cabeça e uma fratura no nariz, mas estava consciente”, contou.

Homem agredido foi encaminhado ao Hospital Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí Crédito: Divulgação

Ainda de acordo com o cabo Moreira, a vítima teria confessado aos militares que o socorreram que foi agredido após realizar uma tentativa de furto.

Polícia Militar também foi acionada para atender a ocorrência e informou que uma equipe foi ao pronto-socorro do bairro Quincas Machado, onde uma pessoa teria dado entrada com diversos ferimentos após ter sofrido agressões físicas. "No local, os militares fizeram contato com a vítima, que confirmou o fato, mas se recusou a informar qualquer detalhe sobre as agressões", comunicou a PM.

A corporação afirmou que o rapaz possui diversas passagens e seria usuário de entorpecentes. Segundo a PM, o homem foi encaminhado ao Hospital Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí, onde ficou sob cuidados médicos.