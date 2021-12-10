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Agredido por populares

Homem é espancado após suposta tentativa de furto em Guaçuí

Segundo a PM, homem agredido possui passagens pela polícia e seria usuário de entorpecentes. Ele sofreu ferimentos graves e foi encaminhado para um hospital da cidade
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

10 dez 2021 às 19:58

Publicado em 10 de Dezembro de 2021 às 19:58

Um homem de 34 anos foi agredido na manhã desta sexta-feira (10), no bairro Morada das Palmeiras, em Guaçuí, no Sul do Espírito Santo. A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para fazer o resgate da vítima, que foi espancada por populares após uma suposta tentativa de furto.
Segundo o cabo Ricardo de Paula Moreira, do Corpo de Bombeiros de Guaçuí, o homem — natural de Cachoeiro de Itapemirim — sofreu ferimentos graves e foi socorrido para o pronto-socorro do bairro Quincas Machado. “Ele estava com escoriações, ferimentos nos braços e pernas, rosto ensanguentado, um corte na cabeça e uma fratura no nariz, mas estava consciente”, contou.
santa casa de guaçuí
Homem agredido foi encaminhado ao Hospital Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí Crédito: Divulgação
Ainda de acordo com o cabo Moreira, a vítima teria confessado aos militares que o socorreram que foi agredido após realizar uma tentativa de furto.
Polícia Militar também foi acionada para atender a ocorrência e informou que uma equipe foi ao pronto-socorro do bairro Quincas Machado, onde uma pessoa teria dado entrada com diversos ferimentos após ter sofrido agressões físicas. "No local, os militares fizeram contato com a vítima, que confirmou o fato, mas se recusou a informar qualquer detalhe sobre as agressões", comunicou a PM.
A corporação afirmou que o rapaz possui diversas passagens e seria usuário de entorpecentes. Segundo a PM, o homem foi encaminhado ao Hospital Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí, onde ficou sob cuidados médicos.
Demandada pela reportagem, a Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada como lesão corporal, crime que depende da manifestação por parte da vítima para haver investigação. A corporação orientou que o homem agredido registre a ocorrência, podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou realizar o registro por meio da Delegacia Online.

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