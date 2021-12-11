Quartos da casa foram revirados por bandidos durante assalto em Itaguaçu Crédito: Rosangela Alber

Your browser does not support the audio element. Bandidos invadem casa de vereador e fazem 14 reféns durante assalto no ES

Três bandidos encapuzados assaltaram uma propriedade rural do vereador Camilo Adolfo Bucher (PSDB), em Itaguaçu , no Noroeste do Estado, na madrugada deste sábado (11), e fizeram familiares e amigos dele refém por cerca de duas horas. Além do vereador, 13 pessoas foram rendidas e amarradas pelos criminosos. Três delas eram crianças.

Ao menos dois dos três assaltantes estavam armados. Eles reviraram a casa, roubaram dinheiro, joias, eletrônicos, carne e até filhotes de cachorro da raça pastor alemão. Duas caminhonetes da família também foram roubadas.

Em entrevista para A Gazeta, Bucher relatou que ele foi agredido com chute e pancadas no braço. “Recolheram dinheiro, bens pessoais, cordão, anel, aliança. Na minha casa, pegaram minha carteira. Depois pediram para a minha esposa mostrar a casa e reviraram ela toda. Levaram vários eletrônicos, televisão, carne que estava na geladeira, uma fritadeira elétrica. (Roubaram) Até mesmo os filhotes de pastor alemão que eu tinha”, contou Bucher. Segundo o vereador, os bandidos chegaram a dizer que ele "saberia o motivo" para estarem lá.

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O assalto aconteceu durante uma confraternização para familiares e amigos do vereador. Por volta de 0h30, Bucher percebeu que um cão estava latindo, muito nervoso, e então foi até a entrada da propriedade e percebeu a presença dos homens. O vereador disse que tentou fugir, mas caiu e foi pego pelos bandidos.

Ao chegar na casa, segundo o vereador, os criminosos mandaram que as pessoas deitassem no chão e amarraram todos os que estavam no local. Três pessoas foram colocadas em um banheiro e as demais do lado de fora da casa.

Casa de vereador revirada por assaltantes em Itaguaçu

Os pais do vereador são idosos e moram em uma casa vizinha. Os assaltantes também foram até o local, renderam os idosos e os levaram para junto dos outros reféns.

Os homens foram embora por volta das 2h40. Eles roubaram uma caminhonete Mitsubishi L 200, que é do pai de Bucher, e uma Toyota Hilux, que pertence ao vereador. “Percebi que eles foram embora quando uma pessoa passou mal. Consegui me desamarrar e tirei as cordas das demais pessoas depois. Chamamos a Polícia Militar, que coletou as informações e nos passou tranquilidade. A gente é meio cascudo, mas é um trauma psicológico, ainda mais para as crianças”, relatou o Bucher.

A reportagem procurou a Polícia Militar e a Polícia Civil para saber detalhes da investigação. As instituições responderam que ainda não tiveram acesso à ocorrência por não ser do plantão vigente de fim de semana.

PSDB EMITE NOTA SOBRE O CASO:

"O Partido da Social Democracia Brasileira no Espirito Santo (PSDB-ES), por meio de seu diretório estadual, acreditando nos princípios pautados pela democracia, repudia veementemente o ataque sofrido pelo vereador Camilo Adolfo (PSDB), de Itaguaçu, na noite da última sexta-feira.

O parlamentar teve sua casa invadida por bandidos, que além de levar bens materiais, também o agrediram, bem como à sua família e aos amigos que estavam com ele na hora do ocorrido. Esperamos que o ataque sofrido por Adolfo tenha sido mais um lamentável caso de assalto à mão armada, e que não se trate de uma repugnante e lamentável forma de retaliação a um parlamentar que vem exercendo seu poder fiscalizatório.

Esse tipo de ação criminosa deve ser combatida ao extremo, e o PSDB-ES irá acompanhar as apurações para se chegar ao(s) responsável(eis) por esse ato criminoso e covarde. O diretório não tem dúvidas de que as autoridades competentes não medirão esforços na condução das apurações.