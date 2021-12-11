Bandidos invadem casa de vereador e fazem 14 reféns durante assalto no ES
Três bandidos encapuzados assaltaram uma propriedade rural do vereador Camilo Adolfo Bucher (PSDB), em Itaguaçu, no Noroeste do Estado, na madrugada deste sábado (11), e fizeram familiares e amigos dele refém por cerca de duas horas. Além do vereador, 13 pessoas foram rendidas e amarradas pelos criminosos. Três delas eram crianças.
Ao menos dois dos três assaltantes estavam armados. Eles reviraram a casa, roubaram dinheiro, joias, eletrônicos, carne e até filhotes de cachorro da raça pastor alemão. Duas caminhonetes da família também foram roubadas.
Em entrevista para A Gazeta, Bucher relatou que ele foi agredido com chute e pancadas no braço. “Recolheram dinheiro, bens pessoais, cordão, anel, aliança. Na minha casa, pegaram minha carteira. Depois pediram para a minha esposa mostrar a casa e reviraram ela toda. Levaram vários eletrônicos, televisão, carne que estava na geladeira, uma fritadeira elétrica. (Roubaram) Até mesmo os filhotes de pastor alemão que eu tinha”, contou Bucher. Segundo o vereador, os bandidos chegaram a dizer que ele "saberia o motivo" para estarem lá.
O assalto aconteceu durante uma confraternização para familiares e amigos do vereador. Por volta de 0h30, Bucher percebeu que um cão estava latindo, muito nervoso, e então foi até a entrada da propriedade e percebeu a presença dos homens. O vereador disse que tentou fugir, mas caiu e foi pego pelos bandidos.
Ao chegar na casa, segundo o vereador, os criminosos mandaram que as pessoas deitassem no chão e amarraram todos os que estavam no local. Três pessoas foram colocadas em um banheiro e as demais do lado de fora da casa.
Casa de vereador revirada por assaltantes em Itaguaçu
Os pais do vereador são idosos e moram em uma casa vizinha. Os assaltantes também foram até o local, renderam os idosos e os levaram para junto dos outros reféns.
Os homens foram embora por volta das 2h40. Eles roubaram uma caminhonete Mitsubishi L 200, que é do pai de Bucher, e uma Toyota Hilux, que pertence ao vereador. “Percebi que eles foram embora quando uma pessoa passou mal. Consegui me desamarrar e tirei as cordas das demais pessoas depois. Chamamos a Polícia Militar, que coletou as informações e nos passou tranquilidade. A gente é meio cascudo, mas é um trauma psicológico, ainda mais para as crianças”, relatou o Bucher.
A reportagem procurou a Polícia Militar e a Polícia Civil para saber detalhes da investigação. As instituições responderam que ainda não tiveram acesso à ocorrência por não ser do plantão vigente de fim de semana.
PSDB EMITE NOTA SOBRE O CASO:
"O Partido da Social Democracia Brasileira no Espirito Santo (PSDB-ES), por meio de seu diretório estadual, acreditando nos princípios pautados pela democracia, repudia veementemente o ataque sofrido pelo vereador Camilo Adolfo (PSDB), de Itaguaçu, na noite da última sexta-feira.
O parlamentar teve sua casa invadida por bandidos, que além de levar bens materiais, também o agrediram, bem como à sua família e aos amigos que estavam com ele na hora do ocorrido. Esperamos que o ataque sofrido por Adolfo tenha sido mais um lamentável caso de assalto à mão armada, e que não se trate de uma repugnante e lamentável forma de retaliação a um parlamentar que vem exercendo seu poder fiscalizatório.
Esse tipo de ação criminosa deve ser combatida ao extremo, e o PSDB-ES irá acompanhar as apurações para se chegar ao(s) responsável(eis) por esse ato criminoso e covarde. O diretório não tem dúvidas de que as autoridades competentes não medirão esforços na condução das apurações.
Externamos aqui a nossa solidariedade ao Vereador Camilo Adolfo e à sua família".