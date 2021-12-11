Cliente pede CPF na nota fiscal e descobre fraude em loja de Vitória

Secretaria da Fazenda identificou empresa de Vitória emitindo nota fiscal falsa Crédito: Divulgação/Governo do Espírito Santo

Uma loja de Vitória foi identificada por auditores fiscais da Secretaria Estadual da Fazenda ( Sefaz ), nesta sexta-feira (10), realizando a emissão de notas fiscais falsas. A fraude foi verificada após a compra de um cliente, que solicitou a inclusão do CPF na nota fiscal. O ramo de atividade da loja não foi revelado pela Sefaz para não atrapalhar as investigações.

Segundo o auditor fiscal e subgerente de Educação Fiscal, Thiago Venâncio, o fato foi constatado após o cliente decidir conferir as notas fiscais no site do programa Nota Premiada Capixaba . "Esse cliente fez compras nos dias 2, 4, 5 e 6 de dezembro. Ao conferir suas notas fiscais no site do Nota Premiada Capixaba, ele viu que a compra feita no dia 4 não havia sido registrada. Esse consumidor fez contato com a Sefaz e nós verificamos que a empresa já estava com a inscrição estadual bloqueada", explicou.

"Por conta do sigilo fiscal, ainda não podemos dar muitas informações sobre este caso, mas é importante destacar que logo nas primeiras semanas do programa Nota Premiada Capixaba já conseguimos identificar a emissão de documentos falsos", acrescentou o auditor e gerente fiscal da Sefaz, Arthur Carlos Teixeira Nunes.

Venâncio explicou que, após o recebimento da denúncia por parte do consumidor, os auditores fiscais da Sefaz fizeram a identificação da loja e vão tomar as medidas cabíveis na próxima semana.

EMPRESA PODE RESPONDER POR CRIMES

A loja que realizou a emissão de nota fiscal falsa está sujeita a multa, apreensão das mercadorias e proibição de comercialização, além do processo penal, a ser conduzido pelo Ministério Público, detalhou o auditor fiscal e subgerente de Educação Fiscal da Sefaz, Thiago Venâncio. Ao longo da investigação, a empresa poderá ser autuada por crime de sonegação fiscal, além de outros crimes como falsificação de documento e estelionato.

De acordo com o auditor, a empresa está com a inscrição estadual bloqueada desde agosto. "Quando está com inscrição bloqueada, não pode emitir nota", detalhou. Para resolver a situação, a loja deveria ter procurado a Receita Estadual para fazer as eventuais regularizações necessárias.

NOTA PREMIADA CAPIXABA

O Nota Premiada Capixaba é um programa, lançado pelo governo do Espírito Santo no dia 1º de dezembro , com o objetivo de incentivar a participação direta dos cidadãos no controle da emissão dos documentos fiscais e na verificação da correta aplicação dos recursos públicos.

A partir disso, o programa oferece sorteios mensais de R$ 2,5 mil a R$ 20 mil, além de sorteios anuais de R$ 100 mil aos contribuintes que solicitarem a nota fiscal com CPF durante a realização de uma compra.

NOTAS FISCAIS NO SITE DO PROGRAMA

Os consumidores cadastrados no programa podem conferir suas notas fiscais no site . Além disso, ele fez um alerta sobre as notas que não constarem no sistema. "Toda noite, o sistema roda as informações das 48 horas anteriores. Se não estiver, algo pode estar errado", diz o subgerente de Educação Fiscal da Sefaz, Thiago Venâncio.

Apesar disso, ele alerta que existem exceções, como no caso de notas que não são enviadas à Sefaz, notas canceladas e notas emitidas em sistema de contingência. Porém, é importante que o consumidor se atente e procure a Sefaz caso a nota fiscal não apareça na conta cadastrada no Nota Premiada Capixaba após 48 horas da compra.