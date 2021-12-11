Criança de 1 ano e 7 meses morre afogada em poço de peixe em Pancas

Uma criança de um ano e sete meses morreu afogada em um tanque de criação de peixes na localidade de Alto Pancas, zona rural da cidade de Pancas, no Noroeste do Espírito Santo.
O caso aconteceu na manhã deste sábado (11). Segundo a Polícia Militar, os pais deram falta da criança e iniciaram as buscas.
O pai encontrou o bebê no interior do tanque, resgatou a criança e iniciou os primeiros socorros.
O bebê foi levado para receber atendimento na sede de Pancas, mas, de acordo com a polícia, a equipe que recebeu a criança informou que ela já chegou sem vida.
Demandada, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como morte acidental por afogamento. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico. Apenas após os exames será possível confirmar a causa da morte.
