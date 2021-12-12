Família procura jovem desaparecida há oito dias em Linhares

Daniela de Jesus Assis, de 26 anos, está desaparecida desde dia 4 de dezembro Crédito: Arquivo pessoal

Oito dias de aflição e nenhuma resposta para uma família de Linhares , no Norte do Estado. No dia 4 de dezembro, às 9h, Daniela de Jesus Assis, de 26 anos, desapareceu após sair da casa em que morava com os dois filhos no bairro Linhares V. Ela avisou a mãe, que morava no andar de baixo, que ia na rua e que voltava logo, mas não foi mais vista. A família fez o boletim de ocorrência, e o desaparecimento está sendo investigado pela Polícia Civil de Linhares.

“Ela pediu para a minha avó, que é mãe dela, olhar as crianças um pouco que ela ‘ia ali' e já voltava. Ela saiu só com a roupa do corpo e não levou nada”, contou a prima de Daniela, Cristiele Assis Salvador.

A jovem deixou a casa sem nenhuma bolsa ou dinheiro, levando apenas o celular. O último contato que ela fez com a família foi às 9h20 por mensagem. Depois disso, não foi possível fazer ligações ou enviar mensagens para o aparelho.

“A mãe dela ficou preocupada na hora, ela nunca tinha feito isso. Ela sempre avisava, nunca foi de sumir assim e não responder”, relata a prima. Ela conta que os familiares foram até a delegacia no mesmo dia do desaparecimento, mas foram orientados a esperar 24 horas para registrar o desaparecimento.

Daniela de Jesus Assis, de 26 anos, está desaparecida desde dia 4 de dezembro Crédito: Arquivo pessoal

A ocorrência foi registrada na manhã do dia seguinte, 5 de dezembro, na 16ª Delegacia Regional em Linhares. Segundo parentes, a polícia está olhando câmeras de segurança de estabelecimentos do bairro, para refazer os últimos passos da jovem antes de desaparecer.



A família informou para os policiais que Daniela estava separada do marido, com quem teve dois filhos, um menino de 5 anos e uma menina de 6. Eles suspeitam de um homem com quem a jovem estaria começando a se relacionar.



Para a prima, cada dia sem respostas aumenta a angústia da família. Os filhos de Daniela, que estão sob os cuidados da avó materna, perguntam pela mãe todos os dias. “A nossa maior angústia são eles perguntando por ela. A gente falou que ela está doente no hospital e vai ficar lá até melhorar. Temos medo de não encontrar, e aí, o que vamos falar?”.

Disque-Denúncia 181 ou através do A família pede que qualquer pessoa que tenha informações sobre o paradeiro de Daniela entre em contato com a polícia. Informações podem ser passadas peloou através do site do serviço