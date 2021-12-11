Mortos em grave acidente na BR 101, em Sooretama, são identificados

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O motorista Emerson Custer Camargo, que conduzia uma das carretas envolvidas, contou que os carros seguiam no sistema ‘pare e siga’ quando ocorreu a colisão. “A fila de carros estava em ‘pare e siga’ há uns cinco minutos. Foi quando eu escutei um estouro e, pelo espelho do veículo, vi que a carreta tinha batido e jogado os carros e outro caminhão para a esquerda. No embalo que ele veio, bateu na minha carreta e esmagou a cabine”, relatou Camargo.