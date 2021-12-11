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Norte do ES

Mortos em grave acidente na BR 101, em Sooretama, são identificados

Vítimas eram o motorista de uma das carreta envolvidas no acidente e um homem que estava na carona do veículo
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

11 dez 2021 às 15:17

Publicado em 11 de Dezembro de 2021 às 15:17

Grave acidente interdita a BR 101 em Sooretama
Grave acidente matou duas pessoas e deixou a BR 101 interditada em Sooretama Crédito: Samuel Charoud
As duas vítimas do grave acidente que aconteceu na BR 101, em Sooretama, no Norte do Estado, na tarde desta sexta-feira (10), foram identificadas como Joilson Soares da Silva, de 46 anos, e Sinvaldo Lima da Silva, de 53 anos. Segundo apuração da TV Gazeta Norteas vítimas eram o motorista de uma carreta e um homem que estava na carona do veículo. Os corpos foram encaminhados ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares e familiares fizeram a liberação na manhã deste sábado (11).
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente, no km 123 da via, envolveu duas carretas, um caminhão e três carros. Outras seis pessoas ficaram feridas. Quatro delas estavam em um carro branco e outras duas ocupavam um veículo cinza. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde. Os motoristas do caminhão e da outra carreta envolvida no acidente não se feriram.
O motorista Emerson Custer Camargo, que conduzia uma das carretas envolvidas, contou que os carros seguiam no sistema ‘pare e siga’ quando ocorreu a colisão. “A fila de carros estava em ‘pare e siga’ há uns cinco minutos. Foi quando eu escutei um estouro e, pelo espelho do veículo, vi que a carreta tinha batido e jogado os carros e outro caminhão para a esquerda. No embalo que ele veio, bateu na minha carreta e esmagou a cabine”, relatou Camargo.
A rodovia ficou interditada por cerca de seis horas e foi liberada após o término do trabalho de perícia da Polícia Civil.

VEJA FOTOS DO ACIDENTE

Grave acidente interdita a BR 101 em Sooretama
Grave acidente matou duas pessoas e deixou a BR 101 interditada em Sooretama Crédito: Samuel Charoud
Grave acidente interdita a BR 101 em Sooretama
Grave acidente matou duas pessoas e deixou a BR 101 interditada em Sooretama Crédito: Samuel Charoud
Grave acidente matou duas pessoas e deixou a BR 101 interditada em Sooretama Crédito: Caio Dias
Grave acidente matou duas pessoas e deixou a BR 101 interditada em Sooretama Crédito: Caio Dias
Grave acidente interdita a BR 101 em Sooretama
Grave acidente matou duas pessoas e deixou a BR 101 interditada em Sooretama Crédito: Samuel Charoud
Grave acidente interdita a BR 101 em Sooretama
Grave acidente matou duas pessoas e deixou a BR 101 interditada em Sooretama Crédito: Leitor | A Gazeta
Grave acidente interdita a BR 101 em Sooretama
Grave acidente matou duas pessoas e deixou a BR 101 interditada em Sooretama Crédito: Leitor | A Gazeta
Equipes dos Bombeiros, Eco 101, PRF e Polícia Civil estão no local do acidente.
Grave acidente matou duas pessoas e deixou a BR 101 interditada em Sooretama Crédito: Caio Dias

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