Mortos em grave acidente na BR 101, em Sooretama, são identificados

As duas vítimas do grave acidente que aconteceu na BR 101, em Sooretama, no Norte do Estado, na tarde desta sexta-feira (10), foram identificadas como Joilson Soares da Silva, de 46 anos, e Sinvaldo Lima da Silva, de 53 anos. Segundo apuração da TV Gazeta Norte, as vítimas eram o motorista de uma carreta e um homem que estava na carona do veículo. Os corpos foram encaminhados ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares e familiares fizeram a liberação na manhã deste sábado (11).
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente, no km 123 da via, envolveu duas carretas, um caminhão e três carros. Outras seis pessoas ficaram feridas. Quatro delas estavam em um carro branco e outras duas ocupavam um veículo cinza. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde. Os motoristas do caminhão e da outra carreta envolvida no acidente não se feriram.
O motorista Emerson Custer Camargo, que conduzia uma das carretas envolvidas, contou que os carros seguiam no sistema ‘pare e siga’ quando ocorreu a colisão. “A fila de carros estava em ‘pare e siga’ há uns cinco minutos. Foi quando eu escutei um estouro e, pelo espelho do veículo, vi que a carreta tinha batido e jogado os carros e outro caminhão para a esquerda. No embalo que ele veio, bateu na minha carreta e esmagou a cabine”, relatou Camargo.
A rodovia ficou interditada por cerca de seis horas e foi liberada após o término do trabalho de perícia da Polícia Civil.