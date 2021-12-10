Acidente na BR 101 em Sooretama mata duas pessoas e deixa seis feridas

Grave acidente interdita a BR 101 em Sooretama Crédito: Samuel Charoud

Duas pessoas morreram e seis ficaram feridas em um grave acidente que aconteceu nesta sexta-feira (10), na BR 101 , em Sooretama , no Norte do Espírito Santo . De acordo com a Polícia Rodoviária Federal , a batida envolveu duas carretas, um caminhão e três carros. A rodovia ficou totalmente interditada por mais de seis horas na altura do quilômetro 123, e foi liberada às 20h20 após trabalho da perícia da Polícia Civil no local, segundo informações passadas às 21h38 pela Eco101 — que administra a via.

Sooretama: pista totalmente liberada às 20h20 após trabalho da perícia e remoção dos veículos envolvidos. — Eco101 (@_eco101) December 11, 2021

Segundo apuração da TV Gazeta Norte, morreram o motorista de uma das carretas e um homem que estava no carona do veículo. Ficaram feridas quatro pessoas que estavam em um carro branco e outras duas, ocupantes do veículo cinza. A PRF informou que duas vítimas foram encaminhadas para o Hospital Geral de Linhares e ainda não há informações sobre os outros feridos. Os motoristas do caminhão e da outra carreta envolvida no acidente não se feriram.

O estado de saúde das vítimas também não foi divulgado. A concessionária Eco101 informou que o acidente aconteceu por volta das 14h e que a perícia da Polícia Civil foi acionada. O Corpo de Bombeiros também atende a ocorrência.

O fotógrafo Samuel Charoud não presenciou a batida, mas está no trecho, que fica entre o Centro de Sooretama e o município de Jaguaré . "O motorista de uma das carretas veio a óbito e mais uma ou duas pessoas foram socorridas de ambulância pelos bombeiros", contou.

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Em entrevista ao repórter Caio Dias, da TV Gazeta Norte, Emerson Custer Camargo, motorista de uma das carretas envolvidas no acidente, contou que os carros estavam parados no “pare e siga” da rodovia quando aconteceu a colisão.

“A fila de carros estava no 'pare e siga' já há uns cinco minutos. Foi quando eu escutei um estouro e, pelo espelho do veículo, vi que a carreta tinha batido e jogado os carros e outro caminhão para a esquerda. Aí no embalo que ele veio, bateu na traseira da minha carreta e esmagou a cabine", relatou.

ASSISTA A ENTREVISTA COM UM DOS MOTORISTAS ENVOLVIDOS

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A reportagem de A Gazeta demandou o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

VEJA FOTOS DO ACIDENTE

Grave acidente interdita a BR 101 em Sooretama Crédito: Samuel Charoud

Grave acidente interdita a BR 101 em Sooretama Crédito: Samuel Charoud

Grave acidente interdita a BR 101 em Sooretama Crédito: Caio Dias

Grave acidente interdita a BR 101 em Sooretama Crédito: Caio Dias

Grave acidente interdita a BR 101 em Sooretama Crédito: Samuel Charoud

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Grave acidente interdita a BR 101 em Sooretama Crédito: Leitor | A Gazeta

Grave acidente interdita a BR 101 em Sooretama Crédito: Leitor | A Gazeta