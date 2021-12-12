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Rodovia Darly Santos

Soldado da PM morre após cair de moto em Vila Velha

Segundo o cunhado da vítima, o militar estava de folga e teria perdido o controle do veículo; ele deixa dois filhos
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

12 dez 2021 às 16:16

Publicado em 12 de Dezembro de 2021 às 16:16

Soldado da PM morre após acidente de moto em Vila Velha
Capacete de soldado afundou após acidente com moto Crédito: Reprodução
Um soldado da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) morreu, na manhã deste domingo (12), após sofrer um acidente de moto enquanto passava pela Avenida Darly Santos, em Vila Velha. A vítima foi identificada como André Luiz Cid Brum.
A informação foi confirmada pelo cunhado de Brum, Pedro Alves. Ele diz que o soldado teria perdido o controle da moto em frente à base da Guarda Municipal.
“Ele deixa um casal de filhos, um menino de 6 anos e uma menina de 12. Ainda estamos acertando detalhes de velório e tudo mais”, destacou o cunhado.

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Segundo informações de testemunhas, um casal do Rio de Janeiro, que atua na área da saúde, passava na hora do acidente e se prontificou de imediato para ajudar a reanimar o policial, mas não teve sucesso.
Com o impacto, o capacete do militar ficou amassado. O Corpo de Bombeiros e o Samu também tentaram reanimar a vítima, mas o soldado morreu no local.
Em uma publicação nas redes sociais, a Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo (ACS/PMBM-ES) lamentou a morte de Brum.
“Comunicamos a todos, com imenso pesar, o falecimento do nosso querido associado Soldado André Luiz Cid Brum, lotado no 7º BPM. O Sd PM Brum foi um exemplo de policial, notável, muito querido pelo efetivo do 7º BPM e pela sua turma de soldados e infelizmente deixa esposa e um casal de filhos, um menino de 6 anos e uma menina de 12. Um acidente de moto tirou a vida do nosso irmão de farda, neste domingo pela manhã. O militar não resistiu e acabou falecendo.”
Soldado da PM morre após acidente de moto em Vila Velha
Soldado da PM morre após acidente de moto em Vila Velha Crédito: ACS PMBM ES
Questionada sobre o caso, a PMES confirmou que "no final da manhã deste domingo (12), um motociclista tombou na Rodovia Darly Santos, na altura do bairro Araças, em Vila Velha. Equipes do Samu e Corpo de Bombeiros chegaram a prestar socorro, mas a vítima, identificada como soldado da Polícia Militar, que estava de folga, teve o óbito confirmado no local do fato."

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