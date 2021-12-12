Soldado da PM morre após cair de moto em Vila Velha

Capacete de soldado afundou após acidente com moto Crédito: Reprodução

A informação foi confirmada pelo cunhado de Brum, Pedro Alves. Ele diz que o soldado teria perdido o controle da moto em frente à base da Guarda Municipal.

“Ele deixa um casal de filhos, um menino de 6 anos e uma menina de 12. Ainda estamos acertando detalhes de velório e tudo mais”, destacou o cunhado.

Segundo informações de testemunhas, um casal do Rio de Janeiro, que atua na área da saúde, passava na hora do acidente e se prontificou de imediato para ajudar a reanimar o policial, mas não teve sucesso.

Com o impacto, o capacete do militar ficou amassado. O Corpo de Bombeiros e o Samu também tentaram reanimar a vítima, mas o soldado morreu no local.



Em uma publicação nas redes sociais, a Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo (ACS/PMBM-ES) lamentou a morte de Brum.

“Comunicamos a todos, com imenso pesar, o falecimento do nosso querido associado Soldado André Luiz Cid Brum, lotado no 7º BPM. O Sd PM Brum foi um exemplo de policial, notável, muito querido pelo efetivo do 7º BPM e pela sua turma de soldados e infelizmente deixa esposa e um casal de filhos, um menino de 6 anos e uma menina de 12. Um acidente de moto tirou a vida do nosso irmão de farda, neste domingo pela manhã. O militar não resistiu e acabou falecendo.”

Soldado da PM morre após acidente de moto em Vila Velha Crédito: ACS PMBM ES