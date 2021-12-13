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Leonel Ximenes

Arcebispo e moradores de rua participam de ceia de Natal em praça de Vitória

Além do jantar, serão entregues doações de roupas, kits de higiene e cobertores aos participantes

Públicado em 

13 dez 2021 às 12:30
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O arcebispo Dom Dario Campos
Dom Dario Campos fará uma celebração para os moradores de rua Crédito: A GAZETA
arcebispo de Vitória, d. Dario Campos, vai participar da tradicional ceia de Natal com moradores em situação de rua, às 19h desta segunda-feira (13), na Praça Regina Frigeri Furno, em Jardim da Penha. A confraternização natalina é realizada desde 2016 pela Pastoral do Povo de Rua da Paróquia São Francisco de Assis.
Além da celebração feita pelo arcebispo, serão entregues doações de roupas, kits de higiene e cobertores, além de ser oferecido um jantar especial, com sobremesa, para todos os presentes.
“É um momento muito especial para todos, tanto para os que fazem quanto para os que recebem. Jesus nasce em meio aos pobres e estar ali com eles significa para nós celebrar um Natal em seu sentido mais verdadeiro”, diz Júlio Pagotto, coordenador da Pastoral do Povo de Rua da Arquidiocese de Vitória.

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Em outra frente de trabalho, a Campanha Paz e Pão, desenvolvida pelo Vicariato para Ação Social e Política Ecumênica da Arquidiocese, pede doação de recursos para composição de cestas básicas mais completas, de forma a proporcionar uma celebração do Advento do Natal para famílias carentes. A previsão é conseguir entregar 2,5 mil cestas, quase 500 a mais que a média mensal.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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morador de rua Natal Igreja Católica Arquidiocese de Vitória Dom Dario Campos
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