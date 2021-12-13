Arcebispo e moradores de rua participam de ceia de Natal em praça de Vitória

O arcebispo de Vitória, d. Dario Campos
, vai participar da tradicional ceia de Natal com moradores em situação de rua, às 19h desta segunda-feira (13), na Praça Regina Frigeri Furno, em Jardim da Penha
. A confraternização natalina é realizada desde 2016 pela Pastoral do Povo de Rua da Paróquia São Francisco de Assis.
Além da celebração feita pelo arcebispo, serão entregues doações de roupas, kits de higiene e cobertores, além de ser oferecido um jantar especial, com sobremesa, para todos os presentes.
“É um momento muito especial para todos, tanto para os que fazem quanto para os que recebem. Jesus nasce em meio aos pobres e estar ali com eles significa para nós celebrar um Natal
em seu sentido mais verdadeiro”, diz Júlio Pagotto, coordenador da Pastoral do Povo de Rua da Arquidiocese de Vitória.
Em outra frente de trabalho, a Campanha Paz e Pão
, desenvolvida pelo Vicariato para Ação Social e Política Ecumênica da Arquidiocese, pede doação de recursos para composição de cestas básicas mais completas, de forma a proporcionar uma celebração do Advento do Natal para famílias carentes. A previsão é conseguir entregar 2,5 mil cestas, quase 500 a mais que a média mensal.