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Leonel Ximenes

Cidade no ES oferece renda mínima para retirar moradores da rua

Beneficiários vão receber R$ 320, por mês, pelo período de um ano

Públicado em 

30 nov 2021 às 16:48
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Moradores de rua em Barra de São Francisco, no Noroeste do Estado
Moradores de rua em Barra de São Francisco, no Noroeste do Estado Crédito: Webber Andrade
A presença de moradores de rua em Barra de São Francisco levou a prefeitura a criar um programa de renda mínima para essa população em situação de extrema vulnerabilidade social. O Projeto Dignidade Social foi aprovado pela Câmara de Vereadores e já está pronto para entrar em vigor.
A lei aprovada pela Câmara garante, mediante triagem e adesão ao programa, um auxílio financeiro mensal de aproximadamente R$ 320 para essas pessoas, durante um ano. Nesse período, a municipalidade promete trabalhar pela reinserção social dos moradores de rua, muitos deles viciados em álcool e drogas.
Um dos critérios adotados pelo programa é que a pessoa more há pelo menos dois anos em Barra de São Francisco para que se habilite a receber o auxílio.

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“Vamos oferecer a esses moradores um programa de renda mínima, alojamento, tratamento para o vício, alimentação e, em contrapartida, ocupá-los com trabalhos sociais. Esperamos, com isso, resgatar a dignidade dessas pessoas, que desafiam a sociedade a enfrentar seus problemas”, disse o prefeito Enivaldo dos Anjos (PSD).
O programa não exige muita burocracia dos seus futuros beneficiários. “Vamos usar como comprovação documentos ou o testemunho de vizinhos. Acreditamos que os beneficiados não ultrapassem a duas dezenas. São poucos, mas barulhentos. Não um barulho qualquer, mas um barulho que nos faz pensar em nossa responsabilidade”, disse Enivaldo.

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A lei prevê que o Projeto Dignidade Social poderá ser concedido a beneficiários de outros programas de transferência de renda ou similares de outras esferas de governo que estejam em execução no município de Barra de São Francisco, sendo vedada a sua concessão a beneficiários de outros programas municipais desta mesma natureza ou finalidade.
A execução do programa vai envolver, diretamente, duas secretarias municipais – da Mulher, Habitação e Assistência Social e a de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego e Renda -, mas será acompanhada por um comitê municipal formado por outras pastas.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Barra de São Francisco Enivaldo dos Anjos Inclusão social Auxílio Emergencial
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