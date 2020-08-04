Programas de renda mínima não são políticas filantrópicas do governo

Programa de renda mínima é importante também no combate à pobreza extrema Crédito: Siumara Gonçalves

Segundo Bruno Villas Bôas (Valor, 28/07/2020), “com quase metade da população recebendo o auxílio emergencial em junho, a proporção de pessoas vivendo abaixo da linha de extrema pobreza nunca foi tão baixa em pelo menos 40 anos”. Se essa notícia tivesse um caráter permanente, certamente seria a melhor das últimas quatro décadas. Há, contudo, forte oposição social à transformação deste auxílio em programa permanente. É preciso, pois, ampliar o debate e esclarecer diversos pontos a seu respeito.

Ao contrário de modelos de renda básica, que conferem um mesmo valor a todos os cidadãos, indistintamente, o benefício emergencial é um programa de renda mínima condicionado a critérios de elegibilidade. Em outras palavras, destina-se apenas a quem realmente precisa e, por isso, além de diminuir a pobreza, também diminui a desigualdade.

As críticas a este programa, ou ao menos à ideia de torná-lo permanente, gravitam entre a má seleção dos merecedores do benefício (haja vista as diversas falhas encontradas, beneficiando diversos cidadãos que não necessitam de apoio financeiro), ao alto rombo que isto gera aos cofres públicos.

Quanto à primeira crítica, é certo que a implantação às pressas, dada a premente necessidade, gerou diversos entraves. O “coronavoucher” se destinou a uma grande parcela de invisíveis, que não tinham cadastro correto ou atualizado nas bases de dados públicas (seja pela pobreza extrema, seja porque exerciam atividades econômicas informais). É um problema que se resolve com a atualização dos dados e ajustes nos critérios de elegibilidade.

No tocante ao peso fiscal que massacra a parca disponibilidade orçamentária do erário, o programa já custou R$ 134,8 bilhões. Seu custo anual gira em torno de 7% do PIB. Segundo a economista Mônica de Bolle (Estadão, 08/04/2020) “não é barato, mas não é um valor que quebre o país, sobretudo se considerarmos que, depois da fase aguda da crise, esse benefício ajudaria a sustentar o consumo e as receitas do governo”.

Se compararmos com as medidas adotadas pelo Banco Central para socorrer bancos, como redução do compulsório ou empréstimos com lastro em debêntures, um caro trade-off ao erário, que permitiu disponibilizar, só em março/2020, R$ 1,2 trilhão ao setor, o auxílio emergencial parece uma pechincha.

O socorro aos bancos e o auxílio emergencial são políticas monetárias expansionistas, que injetam dinheiro no mercado. A vantagem do último é que injeta diretamente e a quem não poupa. Portanto, 100% do valor é revertido ao consumo, à circulação de mercadorias, à geração de riqueza, o que representa uma maior eficiência no aumento do bem-estar e crescimento econômico.