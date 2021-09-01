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Time de basquete do Flamengo prepara e distribui quentinhas para moradores em situação de rua

A ação foi realizada na última segunda-feira em conjunto com a 'Tropa da Solidariedade'; em nota, o clube revelou que 200 quentinhas foram distribuídas...

Publicado em 01 de Setembro de 2021 às 17:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 set 2021 às 17:40
Crédito: Gilvan de Souza/CRF
Na manhã da última segunda-feira, os jogadores do time de basquete do Flamengo, em uma ação realizada pelo departamento de Responsabilidade Social do clube junto à "Tropa da Solidariedade", prepararam e distribuíram quentinhas para moradores em situação de rua na Lapa, centro do Rio. A ação também contou com o técnico Gustavo de Conti.
> ATUAÇÕES: Gabi comanda vitória do Fla sobre o Santos e recebe a maior nota- O FlaBasquete trocou o ginásio pela cozinha por uma boa causa. O elenco preparou e distribuiu quentinhas para moradores em situação de rua. A ação, junto à Tropa da Solidariedade, foi realizada na Lapa e aconteceu graças ao apoio de doações do Conselho Deliberativo do Mengão - publicou o perfil oficial de esportes olímpicos do Flamengo. Franco Balbi, armador do time de basquete do Flamengo, comemorou a ação do clube com a "Tropa da Solidariedade". O jogador ainda destacou que é "sempre bom" ajudar o próximo.
- É sempre bom contribuir um pouco com as pessoas que menos têm. É um trabalho muito legal por parte do Flamengo com a galera da Tropa, que abriu as portas e nos recebeu muito bem, nos ajudou a fazer as coisas. Sempre bom ajudar o outro - disse Franco Balbi, armador do FlaBasquete.
> Veja a tabela do Campeonato Brasileiro
Além do armador, Olivinha, Yago, Vitor Faverani, Rafael Mineiro e JP Batista representaram o time e foram às ruas para distribuir 200 quentinhas. Assim como Balbi, o rapper Shackal, que está à frente do projeto "Tropa da Solidariedade", valorizou ação.
- A barriga não espera a cabeça raciocinar. Com fome fica difícil. Falar de amor, de vida, agora é dar comida para essas pessoas.
Em nota, o Flamengo revelou que a ação aconteceu por conta do apoio de doações do Conselho Deliberativo do clube, que destinou o apoio financeiro para a compra dos alimentos utilizados no preparo das refeições.

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