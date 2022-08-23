Ilha no litoral paulista vai a leilão; lance mínimo é de R$ 23 milhões

RIO DE JANEIRO - Quer ser dono de uma ilha em um dos litorais mais bonitos do Brasil? Essa possibilidade existe e tudo depende de uma proposta acima de R$ 23 milhões, lance mínimo para arrematar em um leilão o local paradisíaco, que faz parte do Parque Estadual da Serra do Mar, Ubatuba, litoral norte de São Paulo.

Ilha exclusiva em Ubatuba (SP) vai a leilão Crédito: Mega Leilões/Divulgação

Com 188 mil metros quadrados em uma área de mata preservada, a ilha tem um mirante com visão da costa de Ubatuba e acesso exclusivo por barco pela famosa praia do Engenho, localizada entre outras duas bem conhecidas na região: Almada e Brava da Almada.

A ilha também tem uma mansão de 757 metros quadrados construída na década de 1990 por um empresário vinculado a um grupo de saúde de São Paulo. São nove suítes, sala de estar com sala de estar com seis ambientes, copa, cozinha, área externa e piscina. Os móveis estão incluídos na negociação.