Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Ilha no litoral paulista vai a leilão; lance mínimo é de R$ 23 milhões
Quem dá mais?

Ilha no litoral paulista vai a leilão; lance mínimo é de R$ 23 milhões

Propriedade em Ubatuba tem 188 mil metros quadrados em área de mata preservada, uma mansão e mirante com vista para a costa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 ago 2022 às 16:03

Publicado em 23 de Agosto de 2022 às 16:03

RIO DE JANEIRO - Quer ser dono de uma ilha em um dos litorais mais bonitos do Brasil? Essa possibilidade existe e tudo depende de uma proposta acima de R$ 23 milhões, lance mínimo para arrematar em um leilão o local paradisíaco, que faz parte do Parque Estadual da Serra do Mar, Ubatuba, litoral norte de São Paulo.
Ilha no litoral paulista vai a leilão; lance mínimo é de R$ 23 milhões
Ilha exclusiva em Ubatuba (SP) vai a leilão Crédito: Mega Leilões/Divulgação
Com 188 mil metros quadrados em uma área de mata preservada, a ilha tem um mirante com visão da costa de Ubatuba e acesso exclusivo por barco pela famosa praia do Engenho, localizada entre outras duas bem conhecidas na região: Almada e Brava da Almada.
A ilha também tem uma mansão de 757 metros quadrados construída na década de 1990 por um empresário vinculado a um grupo de saúde de São Paulo. São nove suítes, sala de estar com sala de estar com seis ambientes, copa, cozinha, área externa e piscina. Os móveis estão incluídos na negociação.
O leilão começa no dia 30 de agosto e as propostas dos interessados podem ser enviadas até 2 de setembro. A ilha pertence à Marinha do Brasil, que cede o uso da área ao proprietário e só pede de volta em casos de inadimplência ou de guerra. Em 2015, o imóvel também foi colocado à venda, à época por R$ 25 milhões, mas não foi arrematado.

LEIA MAIS 

Aposentado no ES vende mansão para dar volta ao mundo de veleiro

Conheça Karinah, a nova dona da mansão de Xuxa

Os galpões do IBC e o futuro de Jardim da Penha

Galpões do IBC em Vitória são vendidos em leilão por R$ 16 milhões

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

leilão litoral
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Licença-paternidade aumentou? Entenda a nova lei em 8 pontos
Imagem BBC Brasil
Por que guerra no Irã fez ações da Petrobras baterem recorde – e como isso impacta a empresa e o Brasil
Imagem BBC Brasil
A história por trás da tradição de comer ovos de chocolate na Páscoa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados