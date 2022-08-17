Os galpões do IBC e o futuro de Jardim da Penha

Galpões do Instituto Brasileiro do Café, o IBC, em Jardim da Penha. Crédito: Vitor Jubini

Há quem defenda abertamente que o imóvel não tem qualquer relevância e deve ser demolido para dar lugar a algo novo, quem sabe um condomínio de luxo ou um shopping center.

De fato, existe um déficit habitacional expressivo no país e a construção de habitações é parte integrante do desenvolvimento nacional, no entanto, é difícil imaginar que um terreno como aquele em Jardim da Penha daria lugar a um empreendimento de habitação social, onde está concentrada a maior parte do nosso déficit.

Há quem defenda que o aumento da densidade demográfica no bairro seria benéfico, afinal muitos estudos indicam que o aumento da quantidade de habitantes por m² evita gastos com a expansão da infraestrutura urbana e longas viagens. No entanto, a maioria desses estudos são feitos em países desenvolvidos que gozam de elevada mobilidade e parcelamento de solo completamente diverso do de Jardim da Penha.

Há também quem acredite que o melhor para aquele terreno é o que gerar mais renda. Contudo, esse pensamento menospreza a capacidade da arquitetura de transformar os espaços e, com as parcerias público-privadas, é possível ocupar espaços com equipamentos públicos úteis à sociedade em conjunto com entes privados que com parte do lucro podem auxiliar na manutenção do espaço.

Um exemplo disso é o Sesc Pompeia, em São Paulo. O imóvel também era formado por galpões de uma antiga fábrica de tambores que foram transformados, graças ao icônico projeto da arquiteta Lina Bo Bardi, em um dos espaços culturais mais valorizados da capital paulista, atraindo investimentos para a região e gerando valor para toda a sociedade.