É preciso encontrar uma solução equilibrada para os galpões do IBC

Mudanças nos galpões do IBC, em Jardim da Penha: área a ser vendida tem 6,6 mil metros quadrados Crédito: SPU

Em março, o governo federal decidiu colocar à venda o espaço restante, de 6,6 mil metros quadrados , e marcou o leilão para a próxima terça-feira (12), com lance mínimo de R$ 10,79 milhões. Foi dada a largada para que o debate sobre o futuro das edificações ganhasse mais um capítulo. Não menos tumultuado e cercado de questionamentos e insatisfação.

Por outro lado, órgãos governamentais afirmam que o tombamento provisório dos galpões do IBC não impede a alienação de parte do espaço. Tanto a Secretaria de Estado da Cultura (Secult-ES) quanto a Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União, por meio de sua Superintendência do Patrimônio da União no Espírito Santo (SPU-ES), compartilham esse entendimento legal. A proteção do patrimônio é o objetivo, mesmo que a venda seja concretizada.

O imbróglio opõe visões distintas para o futuro do espaço que podem encontrar um ponto de equilíbrio, se houver diálogo. A venda de imóveis da União foi uma das vitrines da campanha de Bolsonaro em 2018, sobretudo os vagos e sem uso. A desestatização de ativos imobiliários faz crescer os caixas do governo. Quando, em 2020, o presidente sancionou lei para facilitar a venda desses imóveis, estimava-se arrecadação de R$ 30 bi em três anos.

Mas a destinação do local para uso coletivo é um anseio antigo tanto de entidades quanto de moradores da região. É o momento de mostrar projetos objetivos de como o local deve ser ocupado, deixando de lado os meros palpites e consolidando uma vocação para parte desse quarteirão tão emblemático para o bairro.