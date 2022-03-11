Governo federal coloca à venda parte dos galpões do IBC, em Vitória

Galpões do Instituto Brasileiro do Café, o IBC, em Jardim da Penha Crédito: Vitor Jubini

A sessão pública para licitação será realizada no dia 12 de abril, às 15 horas. Será permitido o envio de propostas até as 14h59 da mesma data, “sendo este o prazo final para apresentação da documentação e das respectivas propostas para alienação do domínio pleno dos imóveis da União a seguir relacionados, nas condições em que se encontram, na modalidade de concorrência pela maior oferta, respeitado o preço mínimo a eles atribuído.”

A publicação da desestatização ocorre após o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) ter assumido a gestão, manutenção e segurança de parte do espaço, em agosto de 2021, com a intenção de implantar um polo tecnológico no local.

Mudanças nos galpões do IBC: área que será leiloada Crédito: SPU

Entretanto, por meio de sua Superintendência no Espírito Santo, a Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União (SPU) informou que “o imóvel do extinto IBC, em Jardim da Penha , foi parcialmente cedido ao Ifes, correspondendo à porção de 24,0 mil metros quadrados. A cessão ao Ifes encontra-se em pleno vigor. A área não cedida ao Ifes, com 6,6 mil metros quadrados, encontra-se em processo de alienação”.

Até 2020, a intenção do governo federal era leiloar todo o quarteirão, mas após pressão de diversos setores da sociedade, foi fechado um acordo e parte do espaço foi cedido para que o instituto estabelecesse o seu centro de inovação.

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Em nota, o Ifes informou que o acordo firmado lhe deu a guarda e manutenção de todo o quarteirão que comporta os chamados Galpões do IBC. Porém, foi cedido o direito de uso apenas do Galpão Principal e da edificação que antigamente abrigava a gerência dos armazéns da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), logo na entrada principal dos galpões.

Já a área que será vendida era ocupada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), e caberá ao Ifes somente a segurança e manutenção.

“O Ifes já concluiu a reforma da edificação que abrigava a gerência da Conab. Nessas instalações, se encontra em operação o Polo de Inovação Vitória (PEIF-Ifes), unidade do Ifes especializada em gestão de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação voltados à indústria de metalurgia, materiais e inteligência artificial. O Ifes também firmou parceria com o Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (INPI), que passará a operar seu escritório em parte desse mesmo espaço.”

Além disso, o instituto informou que, neste momento, está em curso o planejamento estratégico para todo o complexo, que será denominado “Cidade da Inovação”, o qual visa a consolidar a documentação que norteará os modelos de negócios e de governança, e prevê ainda encontros empresariais e governamentais a partir dos campi do Ifes em todo o Estado.