O governo federal decidiu colocar à venda parte da área dos galpões do extinto Instituto Brasileiro do Café (IBC), em Jardim da Penha, Vitória. A autorização é para venda dos galpões de lotes 1 a 15, que totalizam uma área de 6,6 mil metros quadrados.
Segundo portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU), combinados, os lotes, que estão situados na Rua Comissário Octavio de Queiroz, nº 520 - Quadra X, Bloco H, terão lance mínimo de R$ 10,79 milhões, e os interessados já podem realizar ofertas por meio de um site disponibilizado pelo Ministério da Economia.
A sessão pública para licitação será realizada no dia 12 de abril, às 15 horas. Será permitido o envio de propostas até as 14h59 da mesma data, “sendo este o prazo final para apresentação da documentação e das respectivas propostas para alienação do domínio pleno dos imóveis da União a seguir relacionados, nas condições em que se encontram, na modalidade de concorrência pela maior oferta, respeitado o preço mínimo a eles atribuído.”
A publicação da desestatização ocorre após o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) ter assumido a gestão, manutenção e segurança de parte do espaço, em agosto de 2021, com a intenção de implantar um polo tecnológico no local.
Entretanto, por meio de sua Superintendência no Espírito Santo, a Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União (SPU) informou que “o imóvel do extinto IBC, em Jardim da Penha, foi parcialmente cedido ao Ifes, correspondendo à porção de 24,0 mil metros quadrados. A cessão ao Ifes encontra-se em pleno vigor. A área não cedida ao Ifes, com 6,6 mil metros quadrados, encontra-se em processo de alienação”.
Até 2020, a intenção do governo federal era leiloar todo o quarteirão, mas após pressão de diversos setores da sociedade, foi fechado um acordo e parte do espaço foi cedido para que o instituto estabelecesse o seu centro de inovação.
Governo federal coloca à venda parte dos galpões do IBC, em Vitória
Em nota, o Ifes informou que o acordo firmado lhe deu a guarda e manutenção de todo o quarteirão que comporta os chamados Galpões do IBC. Porém, foi cedido o direito de uso apenas do Galpão Principal e da edificação que antigamente abrigava a gerência dos armazéns da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), logo na entrada principal dos galpões.
Já a área que será vendida era ocupada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), e caberá ao Ifes somente a segurança e manutenção.
“O Ifes já concluiu a reforma da edificação que abrigava a gerência da Conab. Nessas instalações, se encontra em operação o Polo de Inovação Vitória (PEIF-Ifes), unidade do Ifes especializada em gestão de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação voltados à indústria de metalurgia, materiais e inteligência artificial. O Ifes também firmou parceria com o Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (INPI), que passará a operar seu escritório em parte desse mesmo espaço.”
Além disso, o instituto informou que, neste momento, está em curso o planejamento estratégico para todo o complexo, que será denominado “Cidade da Inovação”, o qual visa a consolidar a documentação que norteará os modelos de negócios e de governança, e prevê ainda encontros empresariais e governamentais a partir dos campi do Ifes em todo o Estado.
“Importante frisar que, para o sucesso desse projeto, o Ifes constituiu parceria formal com a Steinbeis-SIBE, com sede na Alemanha, que está entre as três principais plataformas de transferência de tecnologia para a dinamização da economia de mercado, no mundo.”