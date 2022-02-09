Parque Nacional do Caparaó será privatizado

Pico da Bandeira é atração muito visitada do Parque Nacional do Caparaó Crédito: Parque do Caparaó/Divulgação

Confira quais são: Localizado na divisa entre os Estados do Espírito Santo Minas Gerais , o Parque Nacional do Caparaó vai ser privatizado. A transferência de gestão foi formalizada pelo governo federal nesta segunda-feira (07), mediante assinatura de decreto pelo presidente da República, Jair Bolsonaro (PL) , publicado no Diário Oficial da União da terça (08). No documento, outros quatro parques nacionais também foram incluídos na lista de concessões à iniciativa privada.

Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, no Rio de Janeiro;

Parque Nacional da Serra da Canastra, localizado em Minas Gerais;

Parque Nacional da Serra do Cipó, também em Minas Gerais;

Floresta Nacional de Ipanema, localizada em São Paulo.

Arquivos & Anexos Decreto publicado em DOU formaliza transferência do Parque Nacional do Caparaó à iniciativa privada No documento, outros quatro parques nacionais também foram incluídos na lista de concessões Tamanho do arquivo: 60kb Baixar

O primeiro passo havia sido dado para a desestatização do Parque Nacional do Caparaó em 14 de setembro de 2021, quando o Ministério da Economia publicou uma resolução que autorizava a concessão da unidade de conservação e das outras quatro.

O Parque do Caparaó completou 60 anos em 2021. A entrada do lado capixaba está localizada no distrito de Pedra Menina, no município de Dores do Rio Preto. Ele é um dos ícones do montanhismo no Brasil e abriga o terceiro ponto mais alto do país, o Pico da Bandeira, que tem 2.892 metros de altitude.

A inclusão do Caparaó na lista de parques que passarão para a gestão privada faz parte do Programa Nacional de Desestatização (PND). O parecer foi feito no âmbito do Programa de Parcerias e Investimentos (PPI) do governo federal.

Uma concessão ocorre quando o governo (federal, estadual ou municipal) transfere, por meio de um contrato, a gestão de atividades para uma empresa privada. No caso dos parques, a concessão inclui "prestação dos serviços públicos de apoio à visitação, com previsão do custeio de ações de apoio à conservação, à proteção e à gestão", conforme o texto publicado.

Atualmente, o Parque Nacional do Caparaó é administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), autarquia federal vinculada ao Ministério do Meio Ambiente.