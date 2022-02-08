Família encontra cadela desaparecida em anúncio de feira de adoção no ES



Moradoras de Vila Velha , a microempreendedora Magda Maria de Andrade e a designer de sobrancelhas Fernanda Andrade passaram por uma situação inusitada. Quatro meses após o desaparecimento da cadela da família, chamada Duda, elas viram a foto do animal no anúncio de uma feira de adoção promovida pela prefeitura. Na publicação, Duda já era chamada de Setiba.

Elas contam que a cachorrinha fugiu pelo portão da casa, que estava aberto, no bairro Santa Mônica. Na ocasião, vários anúncios foram postados nas redes sociais e Duda foi procurada no bairro e em regiões vizinhas, mas sem sucesso.



Quatro meses após o sumiço, uma das donas foi alertada sobre uma foto publicada em uma rede social de uma cadela muito parecida com Duda. Tratava-se de uma feira de adoção promovida pela prefeitura da cidade e, na postagem, ela já tinha até outro nome.

Em entrevista ao repórter Elton Ribeiro, da TV Gazeta, Fernanda contou que Duda foi encontrada por uma ONG, cuidada e encaminhada para adoção. A tutora foi até o local e o reencontro finalmente aconteceu.

Fernanda e Magda vibraram quando reencontraram a cadelinha de estimação. Crédito: Ari Melo

“Eu abaixei perto dela, tirei a máscara e falei 'ei Dudinha'. Ela pulou em mim, começou a me cheirar. Pulou no meu esposo, e logo depois também reconheceu a minha mãe. Todo mundo lá ficou encantado com a história dela", disse Fernanda.

RESGATE DA CADELINHA

No tempo em que Duda estava desaparecida, ela foi cuidada por uma ONG que tem parceria com a prefeitura de Vila Velha. Ela foi castrada e recebeu um chip de identificação para ser encontrada caso fuja novamente.

Duda, que já era adotada, teve que ser adotada novamente, já que estava sob responsabilidade da ONG. A família, então, seguiu todos os trâmites para refazer o processo.

FEIRA DE ADOÇÃO

No post estão todas as fotos dos animais disponíveis no local para adoção. Crédito: Ari Melo

A prefeitura de Vila Velha promove feiras de adoção e tem um site com fotos atualizadas dos animais que estão disponíveis.