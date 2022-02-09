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Didelphis auritta

Filhotes de gambá são resgatados em prédio na Praia do Suá, em Vitória

A espécie, que é importante mantedora do equilíbrio ambiental, costuma entrar nas residências para encontrar abrigo e alimento

Publicado em 09 de Fevereiro de 2022 às 11:59

Publicado em 

09 fev 2022 às 11:59
Filhotes de gambá são resgatados em v
É comum encontrar o animal nas casas devido ao avanço das cidades para as matas. Crédito: Prefeitura de Vitória
Técnicos do Serviço de Resgate de Animais Silvestres, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam), foram acionados, na manhã da última segunda-feira (07), para realizar o resgate de dois filhotes de gambá (Didelphis auritta) em um prédio na Praia do Suá, em Vitória
Após o resgate, os animais foram levados para o Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos (Ipram), localizado em uma instalação do Ibama em Cariacica, onde serão tratados e reabilitados antes de serem reintroduzidos ao hábitat natural. 

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A espécie, também conhecida como gambá-de-orelha-preta, pode ser encontrada nas cidades a procura de abrigo e alimento. Além disso, o animal é importante para manter o equilíbrio ecológico, pois alimenta-se de baratas, carrapatos, ratos e cobras, auxiliando no controle dessas populações. 

SERVIÇO DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SILVESTRES

De acordo com a Semmam, quando o animal for encontrado fora de seu hábitat natural, o correto é ligar imediatamente para o serviço, seguir as orientações e aguardar que o profissional faça o recolhimento. O atendimento é feito pelo telefone (27) 99724-2788 ou pelo 156.

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