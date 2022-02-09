Filhotes de gambá são resgatados em prédio na Praia do Suá, em Vitória

Técnicos do Serviço de Resgate de Animais Silvestres, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam), foram acionados, na manhã da última segunda-feira (07), para realizar o resgate de dois filhotes de gambá (Didelphis auritta) em um prédio na Praia do Suá, em Vitória.
Após o resgate, os animais foram levados para o Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos (Ipram), localizado em uma instalação do Ibama em Cariacica, onde serão tratados e reabilitados antes de serem reintroduzidos ao hábitat natural.
A espécie, também conhecida como gambá-de-orelha-preta, pode ser encontrada nas cidades a procura de abrigo e alimento. Além disso, o animal é importante para manter o equilíbrio ecológico, pois alimenta-se de baratas, carrapatos, ratos e cobras, auxiliando no controle dessas populações.
SERVIÇO DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SILVESTRES
De acordo com a Semmam, quando o animal for encontrado fora de seu hábitat natural, o correto é ligar imediatamente para o serviço, seguir as orientações e aguardar que o profissional faça o recolhimento. O atendimento é feito pelo telefone (27) 99724-2788 ou pelo 156.