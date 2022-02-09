Filhotes de gambá são resgatados em prédio na Praia do Suá, em Vitória

É comum encontrar o animal nas casas devido ao avanço das cidades para as matas.

A espécie, também conhecida como gambá-de-orelha-preta, pode ser encontrada nas cidades a procura de abrigo e alimento. Além disso, o animal é importante para manter o equilíbrio ecológico, pois alimenta-se de baratas, carrapatos, ratos e cobras, auxiliando no controle dessas populações.

De acordo com a Semmam, quando o animal for encontrado fora de seu hábitat natural, o correto é ligar imediatamente para o serviço, seguir as orientações e aguardar que o profissional faça o recolhimento. O atendimento é feito pelo telefone (27) 99724-2788 ou pelo 156.