Gatinho preso em cano mobiliza resgate do Corpo de Bombeiros em Vitória

O resgate a um filhote de gato mobilizou o Corpo de Bombeiros no Centro de Vitória neste domingo (31). O animal estava preso em um cano de um prédio e a ação demorou cerca de 1h30. O bichinho havia caído de um ralo sem tampa no terraço do edifício, segundo informações dos Bombeiros.
A reportagem da TV Gazeta apurou que uma moradora do prédio acionou a corporação por volta das 15 horas porque estava ouvindo os miados do filhote. Uma equipe foi até o prédio e fez buscas pelo gatinho, mas não o encontrou de imediato.
Os agentes encontraram um ralo sem tampa no terraço do prédio e suspeitaram que o gato podia ter caído no cano. Eles conseguiram identificar que o animal estava realmente na encanamento, dentro de uma coluna que não fazia parte da estrutura do prédio. Desta forma, os militares quebraram a parede, cortaram o cano e conseguiram resgatar o animal.