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Gatinho preso em cano mobiliza resgate do Corpo de Bombeiros em Vitória

O animal havia caído de um ralo destampado no terraço de um prédio no Centro da Capital; Bombeiros foram acionados por uma moradora que ouviu os miados do pequeno felino
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

01 nov 2021 às 08:51

Publicado em 01 de Novembro de 2021 às 08:51

O resgate a um filhote de gato mobilizou o Corpo de Bombeiros no Centro de Vitória neste domingo (31). O animal estava preso em um cano de um prédio e a ação demorou cerca de 1h30. O bichinho havia caído de um ralo sem tampa no terraço do edifício, segundo informações dos Bombeiros.
A reportagem da TV Gazeta apurou que uma moradora do prédio acionou a corporação por volta das 15 horas porque estava ouvindo os miados do filhote. Uma equipe foi até o prédio e fez buscas pelo gatinho, mas não o encontrou de imediato.
Gato entrou em cano que estava sem tela de proteção. Em destaque, o corte feito por bombeiro em cano para a retirada do animal
Gato entrou em cano que estava sem tela de proteção. Em destaque, o corte feito por bombeiro em cano para a retirada do animal Crédito: Divulgação
Os agentes encontraram um ralo sem tampa no terraço do prédio e suspeitaram que o gato podia ter caído no cano. Eles conseguiram identificar que o animal estava realmente na encanamento, dentro de uma coluna que não fazia parte da estrutura do prédio.  Desta forma, os militares quebraram a parede, cortaram o cano e conseguiram resgatar o animal.

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