Gatinho preso em cano mobiliza resgate do Corpo de Bombeiros em Vitória

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A reportagem da TV Gazeta apurou que uma moradora do prédio acionou a corporação por volta das 15 horas porque estava ouvindo os miados do filhote. Uma equipe foi até o prédio e fez buscas pelo gatinho, mas não o encontrou de imediato.

Gato entrou em cano que estava sem tela de proteção. Em destaque, o corte feito por bombeiro em cano para a retirada do animal

Os agentes encontraram um ralo sem tampa no terraço do prédio e suspeitaram que o gato podia ter caído no cano. Eles conseguiram identificar que o animal estava realmente na encanamento, dentro de uma coluna que não fazia parte da estrutura do prédio. Desta forma, os militares quebraram a parede, cortaram o cano e conseguiram resgatar o animal.