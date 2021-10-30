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Animais protagonistas

De galo bolsonarista a gambá armado: os bichos que viraram notícia na semana

Alguns bichinhos tomaram conta de cenas inusitadas nos últimos dias ou mesmo estiveram presente em ocorrências policiais

Publicado em 30 de Outubro de 2021 às 13:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2021 às 13:11
"Todos os homens são inimigos, todos os animais são camaradas." A citação anterior foi retirada do livro A Revolução dos Bichos, escrito por George Orwell e publicado em 1945. Uma obra que mostra a tentativa de diferentes espécies de animais na luta contra o sistema imposto pelo dono de uma fazenda.
Talvez os animais não tenham conseguido fazer a revolução, mas fato é que eles tomaram conta e chamaram a atenção durante a semana. De recusa à vacina, apoio ao presidente Jair Bolsonaro, além de transporte de um cartucho de fuzil, as ocorrências colocaram os bichos em protagonismo.
As cenas inusitadas aconteceram por todo o Brasil. No Estado do Tocantins, no Paraná, na capital federal, mas também aqui no Espírito Santo. A pergunta quase sempre é: o que aquele animal estava fazendo ali?

GATO ANTIVACINA

Brinquedos e jogos inteligentes para pets; gato
Gatos costumam subir em estruturas maiores - imagem ilustrativa Crédito: Pixabay
A primeira ocorrência da seleção de cenas inusitadas aconteceu em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O Corpo de Bombeiros foi chamado para resgatar um gato que subiu no telhado e não conseguiu descer. O bichinho fugiu ao ser levado pra tomar vacina.
O episódio aconteceu no último sábado (23), quando algumas cidades do Estado realizaram campanha de vacinação contra a raiva em cães e gatos. O gato foi salvo e entregue aos donos.

CADELA PERDIDA NA VIAGEM

Ajuda
Arya é da raça American Bully e tem cerca de um ano e sete meses. Sem ela, Bernardo chora a todo momento Crédito: Arquivo pessoal
A cena com a cadelinha Arya envolve muita aflição. A cachorra da raça American Bully desapareceu no último sábado (23), quando deveria estar viajando do Pará ao Espírito Santo. Os donos contrataram um serviço de transporte para trazer a mascote. O "taxidog" foi escolhido pelos tutores por conta da segurança e garantia de qualidade.
O transporte, segundo a maquiadora Bianca Santana, levaria o animal até Belo Horizonte. No Estado mineiro, o sogro de Bianca pegaria Arya de carro e traria para o Espírito Santo.
"Nós vimos alguns casos recentes de cachorros que morreram em aviões e ficamos com medo de acontecer com a nossa, pois a Arya é muito querida aqui em casa. Então procuramos este transporte, que a levaria até Belo Horizonte, onde meu sogro a pegaria de carro e traria para Vitória. Só que, no sábado, em Chapada da Natividade, no Tocantins, o carro parou em um restaurante à beira de estrada para a hidratação dela e dos outros animais e a Arya acabou se soltando da coleira", contou Bianca.
O marido de Bianca, José Calmon, foi até o local imediatamente. A dona do animal reclama da falta de apoio da empresa nas buscas por Arya.
Neste sábado (30), a reportagem de A Gazeta refez o contato com os donos da cadela Arya. José Calmon informou que o animal de estimação continua desaparecido, mas que contratou uma empresa especializada para reforçar as buscas na região.
Na tentativa de encontrá-la, a família oferece até recompensa. Quem souber ou puder ajudar, pode entrar em contato pelo número (94) 9254-2401 (José).

GAMBÁ ARMADO NO SENADO

Gambá deixou cartucho de fuzil perto do gabinete do senador Álvaro Dias
Gambá deixou cartucho de fuzil perto do gabinete do senador Álvaro Dias Crédito: Montagem | Alessandro Dantas/Agência Senado e Pixabay
Em Brasília, na quarta-feira (27), funcionários da limpeza encontraram um cartucho de fuzil próximo ao gabinete do senador Álvaro Dias (Podemos-PR). Segundo informações do jornal O Tempo, as imagens mostraram que o projétil havia sido deixado no local por um sauê, um tipo de gambá.
A espécie tem hábitos noturnos e se alimenta de frutas raízes, insetos e aves. A Polícia Legislativa ainda apura onde o animal pode ter encontrado o cartucho de fuzil e qual a procedência dele.

CAPIVARA EM PRAIA DE GUARAPARI

Capivara é vista na Praia das Virtudes, em Guarapari
Capivara é vista na Praia das Virtudes, em Guarapari Crédito: Carlos Renato Rosetti
Uma capivara foi fotografada por um morador na Praia das Virtudes, em Guarapari, na última quinta-feira (28). O administrador Carlos Renato, que registrou a cena, disse ter ficado surpreso com o bicho perto da água. "Costumo caminhar pelas praias do Centro, mas foi a primeira vez que vi uma capivara. É normal ter animais marinhos, mas capivara é a primeira vez", relata.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Militar para saber se houve algum acionamento nesse caso e qual o protocolo adotado em casos como esse. A PMES informou que não tem acesso aos boletins gerados no final de semana.

GALO CANTA BOLSONARO

Vítima acreditava que o suspeito havia ensinado o galo a cantar
Vítima acreditava que o suspeito havia ensinado o galo a cantar "Bolsonaro" por implicância (foto ilustrativa) Crédito: Pixabay
Uma discussão entre vizinhos em Petrópolis, no Rio de Janeiro, terminou em morte. Segundo a Polícia Civil, o homicídio ocorrido no bairro Bonfim teria sido motivado por uma rixa antiga entre o autor e a vítima, Ricardo Carneiro Montojos, causada pelo barulho no galinheiro no terreno do investigado. O caso aconteceu no dia 4 de setembro, mas o suspeito do crime foi preso na sexta-feira (29).
A discussão avançou para a violência após Ricardo, que foi morto, se convencer de que o suspeito, não identificado, tinha ensinado um de seus galos a cantar a palavra "Bolsonaro" por implicância, já que a vítima não gostava do presidente.
A vítima foi atingida por um tiro e, já no chão, acabou golpeada na cabeça com uma pedra de aproximadamente oito quilos, o que causou lesões na região.

PAPAGAIO EM RODOVIA

Quem "entrou em cena" na BR 116, em Curitiba, foi um papagaio. O bicho ganhou protagonismo quando apareceu nas imagens de uma das câmeras de monitoramento da rodovia. As imagens foram capturadas na manhã de sexta-feira (29).
"Recebemos uma visita para lá de especial em uma das câmeras do nosso circuito de CFTV, no km 115 da BR-116/PR, em Curitiba. A espécie foi identificada como um papagaio - nome científico amazona aestiva. Só de olho", escreveu a concessionária Arteris nas redes sociais.

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