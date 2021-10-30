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Suspeito foi preso

Galo que supostamente cantava 'Bolsonaro' motiva briga com morte no Rio

A discussão chegou ao ponto de violência após a vítima se convencer de que o suspeito tinha ensinado um de seus galos a cantar por implicância com ele, já que não gostava do presidente

Publicado em 30 de Outubro de 2021 às 08:39

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 out 2021 às 08:39
Vítima acreditava que o suspeito havia ensinado o galo a cantar
Vítima acreditava que o suspeito havia ensinado o galo a cantar "Bolsonaro" por implicância (foto ilustrativa) Crédito: Pixabay
Um homem foi preso nesta sexta-feira (29) suspeito de matar um vizinho após uma desavença envolvendo um galo que supostamente cantava o nome do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), em Petrópolis (RJ), em caso registrado em 4 de setembro deste ano.
Segundo afirma a Polícia Civil do Rio de Janeiro, o homicídio ocorrido no bairro Bonfim teria sido motivado por uma rixa antiga entre o autor e a vítima, Ricardo Carneiro Montojos, causada pelo barulho do galinheiro no terreno do investigado.
A discussão chegou ao ponto de violência após Ricardo se convencer de que o suspeito tinha ensinado um de seus galos a cantar a palavra "Bolsonaro" por implicância com ele, já que a vítima não gostava do presidente.
A vítima foi atingida por um tiro e, já no chão, acabou golpeada na cabeça com uma pedra de aproximadamente oito quilos, o que causou diversas lesões na região. Após o crime, o investigado, de 52 anos, fugiu do local e buscou refúgio em uma região de mata, no Parque Nacional da Serra dos Órgãos.
No entanto, dois dias após o assassinato, o suspeito, identificado apenas pelas iniciais "M. C. F.", compareceu à delegacia, na companhia de um advogado, para prestar esclarecimentos, detalhou nota oficial da Polícia Civil.

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