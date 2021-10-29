Vídeo: papagaio curioso aparece em câmera de monitoramento da BR 116

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Um papagaio foi protagonista, por alguns segundos, nas imagens de uma das câmeras de monitoramento da BR 116 em Curitiba, no Paraná . De acordo com a concessionária Arteris, as imagens foram capturadas na manhã desta sexta-feira (29).

"Recebemos uma visita para lá de especial em uma das câmeras do nosso circuito de CFTV, no km 115 da BR 116/PR, em Curitiba. A espécie foi identificada como um papagaio - nome científico amazona aestiva.

"Só de olho", escreveram os administradores nas redes sociais da empresa ao compartilharem o vídeo com a ave.

Não é a primeira vez que pássaros fazem sucesso ao se exporem diante das câmeras. Em 2019, um tucano que resolveu descansar foi flagrado pelo sistema de monitoramento da rodovia Anhanguera.