Vídeo: papagaio curioso aparece em câmera de monitoramento da BR 116

Um papagaio foi protagonista, por alguns segundos, nas imagens de uma das câmeras de monitoramento da BR 116 em Curitiba, no Paraná. De acordo com a concessionária Arteris, as imagens foram capturadas na manhã desta sexta-feira (29).
"Recebemos uma visita para lá de especial em uma das câmeras do nosso circuito de CFTV, no km 115 da BR 116/PR, em Curitiba. A espécie foi identificada como um papagaio - nome científico amazona aestiva.
"Só de olho", escreveram os administradores nas redes sociais da empresa ao compartilharem o vídeo com a ave.
Não é a primeira vez que pássaros fazem sucesso ao se exporem diante das câmeras. Em 2019, um tucano que resolveu descansar foi flagrado pelo sistema de monitoramento da rodovia Anhanguera.
Já em 2017, a imagem de um passarinho que parecia flutuar rendeu milhões de visualizações ao responsável pela postagem. O "fenômeno" pode ser explicado pelo falo de algumas câmeras gravarem em frame. Esse tempo coincidiu com a batida de asas da ave, dando a impressão que ela estava parada no ar.