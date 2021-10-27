Família do ES pede ajuda para encontrar cadelinha que se perdeu no Tocantins

Arya é da raça American Bully e tem cerca de um ano e sete meses. Sem ela, Bernardo chora a todo momento Crédito: Arquivo pessoal

American Bully é a companheira inseparável de Bernardo, de 4 anos, um dos filhos do casal José Calmon e Bianca Santana. Além do caçula, eles também são pais de José Augusto, de 13 anos. Uma família capixaba que está de mudança da cidade de Canaã dos Carajás, no Pará , na região Norte do Brasil, para Vitória, no Espírito Santo, vive dias de aflição sem saber o paradeiro da cadelinha Arya, que está desaparecida desde o último sábado (23). A cachorrinha da raçaé a companheira inseparável de Bernardo, de 4 anos, um dos filhos do casal José Calmon e Bianca Santana. Além do caçula, eles também são pais de José Augusto, de 13 anos.

Na última sexta-feira (22), a família, que morava no município paraense há pouco mais de dois anos, contratou um serviço de transporte de animais para enviar a mascotinha de volta ao Espírito Santo - José Calmon trabalha como técnico de instrumentação industrial e conseguiu um emprego novamente em solo capixaba. Com receio em despachar a cachorra em um voo, eles optaram por um "taxidog" para fazer o percurso. Tudo ia bem, mas no dia seguinte a cachorrinha se perdeu em uma parada, como narrado pela maquiadora de 35 anos.

"Nós vimos alguns casos recentes de cachorros que morreram em aviões e ficamos com medo de acontecer com a nossa, pois a Arya é muito querida aqui em casa. Meu filho mais novo dorme, brinca e faz tudo com ela. Então procuramos este transporte, que a levaria até Belo Horizonte, onde meu sogro a pegaria de carro e traria para Vitória. Só que, no sábado, em Chapada da Natividade, no Tocantins, o carro parou em um restaurante à beira de estrada para a hidratação dela e dos outros animais e a Arya acabou se soltando da coleira", contou Bianca.

BUSCAS

O incidente, segundo a maquiadora, foi relatado pela empresa contratada por volta das 16h30. Imediatamente, um dos responsáveis iniciou as buscas pela cadelinha, que correu em direção a um matagal. No domingo (24), José deixou a mudança que agilizava para trás, arrumou rapidamente as malas e entrou em um ônibus em direção à Chapada da Natividade.

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"O rapaz nos contou que ela se soltou da coleira quando bebia água e fugiu, algo assim. Ela é dócil e calminha, mas acreditamos que tenha se assustado com alguma coisa. Estamos preocupados porque ela não tem hábito de rua, a região é de muita mata fechada. Meu marido está lá, mas tem que retornar porque estamos agilizando nossa mudança para o ES. Ele foi sozinho atrás dela e não parou desde que chegou", disse Bianca. O técnico em instrumentação levou até um microfone e uma caixa de som para chamar a cadelinha pelo nome.

FALTA DE APOIO

Ainda segundo a maquiadora, a empresa que fazia o transporte manteve um funcionário na cidade auxiliando nas buscas e o carro seguiu viagem com os demais cães. O que chateia ela e a família é a ausência de ajuda para encontrar a cadelinha de estimação da família.

"O que mais nos incomoda é que procuramos pela polícia, bombeiros de lá e outros órgãos e ninguém nos ajudou. Meu filho não para de chorar desde que soube e pergunta por ela a todo momento. A gente está divulgando para ver se conseguimos ajuda. Como ela é muito mansinha, acreditamos que alguém possa ter encontrado ela e está cuidando da Arya. Estamos aflitos aqui, ainda mais com a proximidade da nossa ida ao ES", conta.

A cadelinha Arya é a companheira inseparável de Bernardo. Ela se perdeu em uma parada na cidade de Natividade (TO) Crédito: Arquivo pessoal