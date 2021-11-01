Alunos da rede municipal de Vila Velha receberão "Kit Verde"

Kits verdes serão entregues a alunos da rede municipal de Vila Velha Crédito: Divulgação/Prefeitura de Vila Velha

Os alunos matriculados de forma regular na rede municipal de ensino de Vila Velha irão receber, a partir desta quarta-feira (3), o "Kit Verde". Serão mais de 52 mil estudantes e familiares contemplados com os mantimentos, que somam um investimento de cerca de R$ 2 milhões da Prefeitura da cidade.

KIT VERDE

O Kit Verde é formado por alimentos não perecíveis e provenientes da agricultura familiar. Confira:

4kg de legumes;

1,5 kg de banana prata;

1 unidade folhosa (couve ou alface);

1 unidade proteica (feijão, leite em pó ou ovos).

Junto ao kit, será entregue um informativo sobre a forma de higienização e manipulação dos alimentos.

ENTREGA DOS KITS

A entrega dos kits será realizada pela Secretaria Municipal de Educação até o dia 25. O recebimento será dividido por região e as escolas ficarão responsáveis por fazer a entrega na mesma semana que receberem, além de se responsabilizarem pela organização e divulgação, a fim de que os familiares possam realizar a retirada.