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Mais de 52 mil

Alunos da rede municipal de Vila Velha receberão "Kit Verde"

O Kit Verde é formado por alimentos não perecíveis e provenientes da agricultura familiar. A entrega dos mesmos será realizada pela Secretaria Municipal de Educação até o dia 25 deste mês
Vitor Gregório

Vitor Gregório

Publicado em 

01 nov 2021 às 07:41

Publicado em 01 de Novembro de 2021 às 07:41

Kits verdes serão entregues a alunos da rede municipal
Kits verdes serão entregues a alunos da rede municipal de Vila Velha Crédito: Divulgação/Prefeitura de Vila Velha
Os alunos matriculados de forma regular na rede municipal de ensino de Vila Velha irão receber, a partir desta quarta-feira (3), o "Kit Verde". Serão mais de 52 mil estudantes e familiares contemplados com os mantimentos, que somam um investimento de cerca de R$ 2 milhões da Prefeitura da cidade.

KIT VERDE

O Kit Verde é formado por alimentos não perecíveis e provenientes da agricultura familiar. Confira:
  • 4kg de legumes;
  • 1,5 kg de banana prata;
  • 1 unidade folhosa (couve ou alface);
  • 1 unidade proteica (feijão, leite em pó ou ovos).
Junto ao kit, será entregue um informativo sobre a forma de higienização e manipulação dos alimentos.

ENTREGA DOS KITS

A entrega dos kits será realizada pela Secretaria Municipal de Educação até o dia 25. O recebimento será dividido por região e as escolas ficarão responsáveis por fazer a entrega na mesma semana que receberem, além de se responsabilizarem pela organização e divulgação, a fim de que os familiares possam realizar a retirada.
 É imprescindível que as unidades escolares sigam os protocolos de biossegurança durante a distribuição. Portanto, é importante fazer o distanciamento entre as pessoas, evitando aglomerações, além da desinfecção constante das mãos e de objetos compartilhados, como sugere a orientação repassada.

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