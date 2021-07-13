Continua desaparecido

Helicóptero é usado para ajudar em resgate de cachorro no ES

O cachorro ficou preso próximo ao topo de uma pedreira, na comunidade de Santo Antônio da Boa Conserva, em Burarama, no município de Cachoeiro

Publicado em 13 de Julho de 2021 às 13:05

Bruna Hemerly

Helicóptero é usado para ajudar em resgate de cachorro Crédito: Bombeiros
Um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) foi usado para ajudar no resgate de um cachorro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (13). O animal desapareceu no topo de uma pedreira, em Burarama.
O helicóptero foi chamado para auxiliar no transporte da equipe dos Bombeiros porque, para chegar ao local, a equipe precisa caminhar por cerca de cinco horas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o cachorro pertence a um morador da comunidade e sumiu há mais de uma semana.
Ainda de acordo com os Bombeiros, o cachorro sumiu há cerca de 600 m de altura e moradores da vizinhança dizem escutar o animal latindo. O topo da pedreira fica na comunica de Santo Antônio da Boa Conserva.
O Corpo de Bombeiros ressaltou que a equipe não atua na busca de animais, apenas no resgate. A busca é realizada em casos de desaparecimento de pessoas. Até o início da tarde desta terça-feira (13), o cão não havia sido encontrado. 
Helicóptero é usado para ajudar em resgate de cachorro em Burarama Crédito: Bombeiros

Tópicos Relacionados

Bombeiros Cachoeiro de Itapemirim ES Sul
