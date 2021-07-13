Helicóptero é usado para ajudar em resgate de cachorro no ES

Um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) foi usado para ajudar no resgate de um cachorro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (13). O animal desapareceu no topo de uma pedreira, em Burarama.
O helicóptero foi chamado para auxiliar no transporte da equipe dos Bombeiros porque, para chegar ao local, a equipe precisa caminhar por cerca de cinco horas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o cachorro pertence a um morador da comunidade e sumiu há mais de uma semana.
Ainda de acordo com os Bombeiros, o cachorro sumiu há cerca de 600 m de altura e moradores da vizinhança dizem escutar o animal latindo. O topo da pedreira fica na comunica de Santo Antônio da Boa Conserva.
O Corpo de Bombeiros ressaltou que a equipe não atua na busca de animais, apenas no resgate. A busca é realizada em casos de desaparecimento de pessoas. Até o início da tarde desta terça-feira (13), o cão não havia sido encontrado.