Motorista tomba com caminhão na "Curva da Morte" em Cachoeiro

Acidente na Es 164, no trecho conhecido como "Curva da Morte" Crédito: Thales Rodrigues/TV Gazeta Sul

Um motorista ficou ferido na ES 164, na localidade de Vargem Grande de Soturno, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo , no trecho conhecido como "Curva da Morte". O caminhão que ele dirigia tombou próximo à entrada de uma empresa.

Polícia Militar , que esteve no local do acidente, informou que foram acionados, logo após as 16h, para verificar um tombamento. No local, não encontraram o motorista que tinha sido socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Santa Casa de Misericórdia.

Para conseguir mais informações, os policiais foram até o hospital e conversaram com o motorista que contou que, em determinado momento, descendo a rodovia, sentido Cachoeiro, percebeu que o veículo não tinha mais freio.

Acidente na ES 164, no trecho conhecido como "Curva da Morte" Crédito: Thales Rodrigues/TV Gazeta Sul

Com intuito de segurar o caminhão, o motorista disse fez o uso da manete, mas não surtiu efeito. Para tentar evitar um acidente mais grave, decidiu jogar o veículo para a entrada de uma empresa, que tem uma pequena subida. Quando o caminhão foi direcionado para a entrada da empresa, tombou com o motorista dentro.