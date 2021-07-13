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Sem freio

Motorista tomba com caminhão na "Curva da Morte" em Cachoeiro

O condutor foi socorrido e levado para o Hospital Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro, onde contou para os policiais como foi o acidente

Publicado em 13 de Julho de 2021 às 12:05

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

13 jul 2021 às 12:05
O motorista conseguiu sair da carreta e foi socorrido para o hospital Santa Casa de Misericórdia
Acidente na Es 164, no trecho conhecido como "Curva da Morte" Crédito: Thales Rodrigues/TV Gazeta Sul
Um motorista ficou ferido na ES 164, na localidade de Vargem Grande de Soturno, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, no trecho conhecido como "Curva da Morte". O caminhão que ele dirigia tombou próximo à entrada de uma empresa.
A Polícia Militar, que esteve no local do acidente, informou que foram acionados, logo após as 16h, para verificar um tombamento. No local, não encontraram o motorista que tinha sido socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Santa Casa de Misericórdia.
Para conseguir mais informações, os policiais foram até o hospital e conversaram com o motorista que contou que, em determinado momento, descendo a rodovia, sentido Cachoeiro, percebeu que o veículo não tinha mais freio.
O motorista conseguiu sair da carreta e foi socorrido para o hospital Santa Casa de Misericórdia
Acidente na ES 164, no trecho conhecido como "Curva da Morte" Crédito: Thales Rodrigues/TV Gazeta Sul
Com intuito de segurar o caminhão, o motorista disse fez o uso da manete, mas não surtiu efeito. Para tentar evitar um acidente mais grave, decidiu jogar o veículo para a entrada de uma empresa, que tem uma pequena subida. Quando o caminhão foi direcionado para a entrada da empresa, tombou com o motorista dentro.
Na manhã desta terça-feira (13), funcionários do dono do caminhão estiveram no local do acidente. Um guincho será usado para remover o veículo.

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