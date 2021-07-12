Helicóptero é usado para remoção de vítima de acidente na BR 262 no ES

Acidente no ES: BR 262 é fechada para remoção de vítima em helicóptero Crédito: Reprodução/Vídeo leitor

Um caminhoneiro precisou ser resgatado por um helicóptero na manhã desta segunda-feira (12), em Conceição do Castelo , na Região Sul do Espírito Santo . A carreta que ele dirigia tombou na BR 262, na altura do km 120,8, e ele ficou preso às ferragens.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 9h30, a pista precisou ser interditada por cerca de 30 minutos para pouso do helicóptero. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do motorista e a causa do acidente.

A PRF informou que um outro veículo, uma caminhonete foi atingida pela carreta. O socorro pelo helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) foi acionado para agilizar o transporte do motorista da carreta até o Hospital São Lucas, em Vitória.

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Na tarde desta segunda-feira (12), o Notaer explicou, por nota, que a vítima era um homem de 47 anos, que dirigia a carreta e ficou preso às ferragens. Segundo o órgão, ele ficou gravemente ferido e estava inconsciente, tendo sido socorrido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.

O Notaer explicou ainda que o primeiro atendimento aos feridos foi feito pelo Samu e pelo Corpo de Bombeiros. Uma caminhonete também se envolveu no acidente: de acordo com o Notaer, ao tombar, a carreta jogou a caminhonete ribanceira abaixo. O motorista da carreta e outras duas pessoas que estavam no segundo veículo tiveram apenas ferimentos leves.

O atendimento marcou também o primeiro pouso no heliponto do HEUE . "Essa possibilidade de pouso no próprio hospital, um centro de referência para atendimentos do tipo, marca um grande avanço nas missões aeromédicas, com uma redução do tempo de resposta no salvamento das vítimas atendidas pelo Notaer em parceria com o Samu", salientou o Notaer.