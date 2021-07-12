Quatro pessoas morrem nas estradas do Norte do ES no fim de semana

Acidente com vítima fatal no quilômetro 123 da BR 101, em Sooretama, Norte do ES Crédito: Vinícius Teixeira

TRÊS MORTES EM RIO BANANAL

Já na noite de sábado, três pessoas morreram após uma colisão entre duas motos , na ES 245, em São João do Buraco, na zona rural de Rio Bananal. As vítimas são dois homens e uma mulher, e tiveram o óbito confirmado no local do acidente.

Segundo a Polícia Militar, em uma moto estava o casal João Souza Ribeiro, de 57 anos, e Maria Helena Lyra Ribeiro, de 41 anos. Eles eram moradores de Córrego São João. Já a terceira vítima estava sozinha em outra motocicleta. O homem foi identificado como Fernando Pereira de Souza. Segundo populares, ele morava em São Jorge do Tiradentes. A identidade dos três também foi confirmada com a Prefeitura de Rio Bananal.

Em conversa com a reportagem de A Gazeta, uma vizinha de familiares do casal afirmou que o sepultamento deles ocorreu na tarde de domingo (12), e que eles deixam dois filhos.

As causas do acidente não foram informadas. De acordo com a PM, ao chegarem ao local, os policiais constataram apenas que a moto do casal estava no lado esquerdo da rodovia e a de Fernando no lado direito.

O casal João Souza Ribeiro e Maria Helena Lyra à esquerda e Fernando Pereira de Souza à direita Crédito: Redes sociais