Quatro pessoas morrem nas estradas do Norte do ES no fim de semana

Quatro pessoas perderam a vida em acidentes no fim de semana nas estradas do Norte do Espírito Santo. O primeiro ocorreu no sábado (10), em Rio Bananal, envolvendo duas motos. O segundo foi na tarde deste domingo (11), em Sooretama, entre uma motocicleta e um caminhão.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão de domingo ocorreu por volta das 14h10, no quilômetro 123 da BR 101. Um motociclista, que não teve a identidade revelada, colidiu com um caminhão e veio a óbito no local. Segundo a Eco101, concessionária que administra a via, o motorista do caminhão se evadiu do local e não foi localizado pela PRF.
TRÊS MORTES EM RIO BANANAL
Já na noite de sábado, três pessoas morreram após uma colisão entre duas motos, na ES 245, em São João do Buraco, na zona rural de Rio Bananal. As vítimas são dois homens e uma mulher, e tiveram o óbito confirmado no local do acidente.
Segundo a Polícia Militar, em uma moto estava o casal João Souza Ribeiro, de 57 anos, e Maria Helena Lyra Ribeiro, de 41 anos. Eles eram moradores de Córrego São João. Já a terceira vítima estava sozinha em outra motocicleta. O homem foi identificado como Fernando Pereira de Souza. Segundo populares, ele morava em São Jorge do Tiradentes. A identidade dos três também foi confirmada com a Prefeitura de Rio Bananal.
Em conversa com a reportagem de A Gazeta, uma vizinha de familiares do casal afirmou que o sepultamento deles ocorreu na tarde de domingo (12), e que eles deixam dois filhos.
As causas do acidente não foram informadas. De acordo com a PM, ao chegarem ao local, os policiais constataram apenas que a moto do casal estava no lado esquerdo da rodovia e a de Fernando no lado direito.
Atualização
12/07/2021 - 10:15
Após a publicação desta reportagem, a Polícia Militar divulgou novas informações e os nomes dos três mortos no acidente em Rio Bananal. Dois já estavam na matéria e o terceiro foi acrescentado. O texto foi atualizado.