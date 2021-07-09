Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Perigo nas estradas

Em 6 meses, mais de 60 pessoas morreram nas rodovias federais que cortam o ES

O dado de mortes no primeiro semestre de 2021 é maior que o do mesmo período do ano passado, quando 56 pessoas perderam a vida nas BRs em terreno capixaba
Glacieri Carraretto

Glacieri Carraretto

Publicado em 

09 jul 2021 às 18:26

Publicado em 09 de Julho de 2021 às 18:26

O acidente ocorreu na tarde deste domingo (16), envolvendo um caminhão e um veículo de passeio, na localidade de Jabaquara
Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas em acidente na BR 101 Sul, em Anchieta Crédito: Vinícius Rangel/TV Gazeta Sul
No primeiro semestre de 2021, 66 pessoas morreram em acidentes nas rodovias federais que cortam o Espírito Santo, segundo levantamento da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A média é de 11 mortos por mês. Ao todo, foram 1.269 batidas ou tombamentos que também deixaram 518 pessoas feridas.
Em 6 meses, mais de 60 pessoas morreram nas rodovias federais que cortam o ES
O dado de mortes é maior que no mesmo período do ano passado, quando 56 pessoas perderam a vida nas  BRs em terreno capixaba. Ao todo, são oito rodovias federais no Estado, sendo as principais a BR 101 e a BR 262. 
 Segundo a inspetora Ana Carolina, da PRF, a maioria das mortes é resultado da imprudência dos motoristas que percorrem as rodovias. "As maiores causas de acidentes nas rodovias federais no Espírito Santo são a falta de atenção na condução do veículo, excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas e proibidas", explicou. 
Ela conta que a embriaguez ao volante também era uma causa de colisões fatais, porém, em 2020  foi possível perceber que houve uma certa redução dessas situações envolvendo bebida alcoólica e direção.  "Quando há condições do motorista fazer o teste de etilômetro, ele é realizado ainda na rodovia, pois se trata de um protocolo de atendimento em locais de acidente. Do ano passado para cá, porém, temos observado um fluxo menor de veículos devido às restrições em decorrência da pandemia, mas que está voltando agora à normalidade", observou a inspetora. 

PIORES PONTOS

Os pontos considerados mais perigosos estão exatamente na maior e mais movimentada rodovia federal, a BR 101. É a mais extensa via federal do Estado. 
O primeiro trecho é o que corta a Serra, Norte da rodovia, campeão de registros de acidentes, como a morte do produtor rural Alonso Ricardo, 52 anos, que morreu quando saía de moto do bairro Serra-Sede, em 31 de maio. Ao tentar cruzar a rodovia, a moto foi atingida por uma carreta. O motorista alegou que o motociclista estava com farol apagado, por isso não o visualizou a tempo de parar.  
Já o segundo trecho está no trecho Sul da 101, na altura da cidade de Viana, acompanhado de Anchieta, onde esta semana um idoso de 74 anos foi atropelado e o motorista fugiu do local sem prestar socorro. O suspeito foi detido pela PRF, que descobriu que ele não possuía carteira de habilitação.
O motorista, que não tem habilitação para dirigir, fugiu após o atropelamento. Ele admitiu a autoria do acidente
Homem é detido pela PRF depois de atropelar idoso em Rio Novo do Sul Crédito: Divulgação PRF
"A PRF fiscaliza os veículos, as condições, se há o uso do cinto e do capacete, se está em excesso de velocidade há também multa se flagrado e abordagens educativas. Porém,  é preciso que o motorista respeite as leis de trânsito, em especial porque não tem como a PRF estar em todos o trajeto da rodovia", pontuou a inspetora Ana Carolina. 
A duplicação da principal rodovia federal do Espírito Santo, a BR 101, pode colaborar com a redução de casos, mas muitas situações ainda levarão a fatalidades.
"A duplicação ajuda a evitar que a colisão frontal, que é mais fatal, ocorra. No entanto, acidentes como tombamento por excesso de peso,  excesso de velocidade, motorista que dorme ao volante e atropelamentos não deixarão de acontecer", observou. 

Veja Também

Morre motociclista vítima de acidente com caminhão em Anchieta

Ciclista morre ao ser atingido por carreta na BR 101 em Linhares

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BR 101 BR 262 espírito santo Polícia Rodoviária Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública
Geely EX5 DM-i 2026
Geely anuncia preços partindo de R$ 189.990 para o EX5 EM-i com autonomia de 1.300 km
Imagem de destaque
Homem é preso em Colatina suspeito de enganar adolescente e obter R$ 100 mil em plataforma digital

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados