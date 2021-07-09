Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas em acidente na BR 101 Sul, em Anchieta Crédito: Vinícius Rangel/TV Gazeta Sul

No primeiro semestre de 2021, 66 pessoas morreram em acidentes nas rodovias federais que cortam o Espírito Santo , segundo levantamento da Polícia Rodoviária Federal (PRF) . A média é de 11 mortos por mês. Ao todo, foram 1.269 batidas ou tombamentos que também deixaram 518 pessoas feridas.

Your browser does not support the audio element. Em 6 meses, mais de 60 pessoas morreram nas rodovias federais que cortam o ES

O dado de mortes é maior que no mesmo período do ano passado, quando 56 pessoas perderam a vida nas BRs em terreno capixaba. Ao todo, são oito rodovias federais no Estado, sendo as principais a BR 101 e a BR 262.

Segundo a inspetora Ana Carolina, da PRF, a maioria das mortes é resultado da imprudência dos motoristas que percorrem as rodovias. "As maiores causas de acidentes nas rodovias federais no Espírito Santo são a falta de atenção na condução do veículo, excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas e proibidas", explicou.

Ela conta que a embriaguez ao volante também era uma causa de colisões fatais, porém, em 2020 foi possível perceber que houve uma certa redução dessas situações envolvendo bebida alcoólica e direção. "Quando há condições do motorista fazer o teste de etilômetro, ele é realizado ainda na rodovia, pois se trata de um protocolo de atendimento em locais de acidente. Do ano passado para cá, porém, temos observado um fluxo menor de veículos devido às restrições em decorrência da pandemia, mas que está voltando agora à normalidade", observou a inspetora.

PIORES PONTOS

Homem é detido pela PRF depois de atropelar idoso em Rio Novo do Sul Crédito: Divulgação PRF

"A PRF fiscaliza os veículos, as condições, se há o uso do cinto e do capacete, se está em excesso de velocidade há também multa se flagrado e abordagens educativas. Porém, é preciso que o motorista respeite as leis de trânsito, em especial porque não tem como a PRF estar em todos o trajeto da rodovia", pontuou a inspetora Ana Carolina.

A duplicação da principal rodovia federal do Espírito Santo, a BR 101 , pode colaborar com a redução de casos, mas muitas situações ainda levarão a fatalidades.