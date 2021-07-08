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Trevo de Iriri

Morre motociclista vítima de acidente com caminhão em Anchieta

A colisão aconteceu na manhã desta quinta-feira (8). João Victor Alves, de 25 anos, estava na moto envolvida no acidente e faleceu ainda durante a manhã, após receber atendimento médico

Publicado em 08 de Julho de 2021 às 15:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jul 2021 às 15:02
O acidente foi na ES 060, no trevo de Iriri
Motociclista fica gravemente ferido em acidente em Anchieta Crédito: Internauta
motociclista João Victor Alves, de 25 anos, que ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente com um caminhão na manhã desta quinta-feira (8) na rodovia ES 060, próximo ao trevo do balneário de Iriri, em Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo, morreu após receber atendimento médico, ainda durante a manhã.
O acidente foi registrado por volta das 7h. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a vítima pilotava uma moto de baixa cilindrada, conhecida como "Cinquentinha".
O motorista do caminhão contou à Polícia Militar que ao sair do posto de combustível e entrar na pista, já na sua mão de direção, percebeu que o motociclista havia batido do lado esquerdo do veículo e caído. O condutor, que não teve o nome divulgado pela polícia, disse que permaneceu no local até que o socorro chegasse. Ele realizou o teste do etilômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica.
Com o impacto da batida, João Victor sofreu várias fraturas no corpo e hemorragia interna. O motociclista recebeu os primeiros socorros de uma equipe de ambulância que passava pelo local e depois pelos Bombeiros até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele era morador de Piúma, município vizinho de Anchieta.
Segundo a PM, o trânsito não precisou ser interrompido na ES 060 após o acidente. O motorista do caminhão foi encaminhado à Delegacia Regional de Anchieta para prestar depoimento. Por nota, a Polícia Civil afirmou que o motorista foi ouvido e liberado, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, já que ele permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificasse prisão em flagrante. 
A PC explicou ainda que o caso seguirá sob investigação para apuração dos fatos. "O corpo do jovem foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que irá apontar a causa da morte. Informou que todas as medidas legais foram adotadas e estão tramitando dentro do prazo legal". 

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