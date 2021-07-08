Morre motociclista vítima de acidente com caminhão em Anchieta

O acidente foi registrado por volta das 7h. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a vítima pilotava uma moto de baixa cilindrada, conhecida como "Cinquentinha".

A PC explicou ainda que o caso seguirá sob investigação para apuração dos fatos. "O corpo do jovem foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que irá apontar a causa da morte. Informou que todas as medidas legais foram adotadas e estão tramitando dentro do prazo legal".