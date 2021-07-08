Motociclista fica ferido em grave acidente em Anchieta

O motociclista recebeu os primeiros socorros de uma equipe de ambulância que passava pelo local, depois pelos Bombeiros até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu.

O trânsito não precisou ser interrompido no local. Ainda não se sabe o que motivou o acidente e a polícia informou que o condutor do caminhão foi encaminhado à Delegacia Regional de Anchieta para prestar depoimento.