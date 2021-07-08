Motociclista fica ferido em grave acidente em Anchieta

Um motociclista de 25 anos ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente com um caminhão, na ES 060, bem perto do trevo do balneário de Iriri, em Anchieta, na região do Litoral Sul do Espírito Santo, às 7h desta quinta-feira (8). Após a publicação desta reportagem, a polícia informou que ele morreu logo após receber atendimento médico, ainda durante a manhã.
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros que atua no município, o homem pilotava uma moto de baixa cilindrada, conhecida como "Cinquentinha". Com o impacto da batida, ele teve várias fraturas no corpo e hemorragia interna.
O motociclista recebeu os primeiros socorros de uma equipe de ambulância que passava pelo local, depois pelos Bombeiros até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu.
O trânsito não precisou ser interrompido no local. Ainda não se sabe o que motivou o acidente e a polícia informou que o condutor do caminhão foi encaminhado à Delegacia Regional de Anchieta para prestar depoimento.
Atualização
08/07/2021 - 3:19
Após a publicação desta matéria, a Polícia Militar informou o nome do motociclista e confirmou que ele faleceu logo após receber atendimento médico. As informações foram inseridas no texto.
Com informações de Gustavo Ribeiro/TV Gazeta Sul