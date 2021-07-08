Estradas

Ciclista morre ao ser atingido por carreta na BR 101 em Linhares

Valdeci José Rosa tentava atravessar a rodovia de bicicleta quando foi atingido pela carreta. A vítima estava voltando para casa quando o acidente ocorreu

Publicado em 08 de Julho de 2021 às 19:41

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

08 jul 2021 às 19:41
Ciclista morre ao colidir com carreta em Linhares
Ciclista morre ao colidir com carreta em Linhares Crédito: TV Gazeta Norte / Reprodução
Um pedreiro de 65 anos morreu após ser atingido por uma carreta na BR 101, em Linhares, Norte do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (8). Valdeci José Rosa tentava atravessar a rodovia de bicicleta quando foi atingido pela carreta. A vítima estava voltando para casa quando o acidente ocorreu. 
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que vai pegar as imagens das câmeras de segurança instaladas às margens da rodovia para apurar as circunstâncias do acidente. O motorista da carreta foi encaminhado para o hospital Rio Doce, em estado de choque.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a pista central sul está interditada devido ao acidente envolvendo um ciclista. O trânsito no sentido Linhares-Vitória está desviado pela via lateral.

