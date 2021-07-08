Ciclista morre ao ser atingido por carreta na BR 101 em Linhares

Um pedreiro de 65 anos morreu após ser atingido por uma carreta na BR 101, em Linhares, Norte do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (8). Valdeci José Rosa tentava atravessar a rodovia de bicicleta quando foi atingido pela carreta. A vítima estava voltando para casa quando o acidente ocorreu.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que vai pegar as imagens das câmeras de segurança instaladas às margens da rodovia para apurar as circunstâncias do acidente. O motorista da carreta foi encaminhado para o hospital Rio Doce, em estado de choque.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a pista central sul está interditada devido ao acidente envolvendo um ciclista. O trânsito no sentido Linhares-Vitória está desviado pela via lateral.