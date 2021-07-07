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Investigação

Produtor rural cai em máquina de café e morre em Aracruz

Adalto Piol, 52 anos, era um cafeicultor conhecido na região. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu antes de chegar ao hospital

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 19:59

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

07 jul 2021 às 19:59
Adalto Piol, 52 anos, morreu em Aracruz
Adalto Piol, 52 anos, morreu em Aracruz Crédito: Reprodução
Um produtor rural de 52 anos morreu no final da manhã desta quarta-feira (7) após cair em uma moega de café em sua fazenda, em Jacupemba, no interior de Aracruz, Norte do Espírito Santo. Adalto Piol chegou a ser socorrido, mas morreu antes de chegar ao hospital de Linhares.
A moega tem a função de receber o café que chega da lavoura, antes do grão ser conduzido ao lavador. Ele teria se desequilibrado enquanto trabalhava e teve o corpo coberto pelos grãos de café. 
Adalto Piol era um conhecido produtor de café e mamão e de uma família tradicional na região. O corpo dela será sepultado na localidade de Desengano, interior de Linhares.

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Segundo a Polícia Civil, as circunstâncias em que a morte ocorreu ainda são investigadas. O corpo foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares e liberado na tarde desta quarta-feira (7) . Em nota, a polícia informou que o caso foi registrado, inicialmente, como "transporte de morte a esclarecer" e seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outros (Dipo) de Aracruz.
A polícia esclareceu ainda que o local do acidente será periciado e somente após o resultado do laudo da perícia será possível determinar a causa do acidente e responsabilidades.

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