Produtor rural cai em máquina de café e morre em Aracruz

Adalto Piol, 52 anos, morreu em Aracruz Crédito: Reprodução

Um produtor rural de 52 anos morreu no final da manhã desta quarta-feira (7) após cair em uma moega de café em sua fazenda, em Jacupemba, no interior de Aracruz , Norte do Espírito Santo. Adalto Piol chegou a ser socorrido, mas morreu antes de chegar ao hospital de Linhares.

A moega tem a função de receber o café que chega da lavoura, antes do grão ser conduzido ao lavador. Ele teria se desequilibrado enquanto trabalhava e teve o corpo coberto pelos grãos de café.

Adalto Piol era um conhecido produtor de café e mamão e de uma família tradicional na região. O corpo dela será sepultado na localidade de Desengano, interior de Linhares.

Segundo a Polícia Civil , as circunstâncias em que a morte ocorreu ainda são investigadas. O corpo foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares e liberado na tarde desta quarta-feira (7) . Em nota, a polícia informou que o caso foi registrado, inicialmente, como "transporte de morte a esclarecer" e seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outros (Dipo) de Aracruz.