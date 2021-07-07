Rodoviária de Vitória volta a ser administrada pelo governo do Estado

Rodoviária de Vitória voltou a ser administrada pelo Governo do Estado após 30 anos Crédito: Carlos Alberto Silva

A companhia ainda explicou que, desde então, a Ceturb e a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) ficam responsáveis pela administração do espaço, manutenção e realização de melhorias no espaço e na qualidade do serviço prestado ao usuário.

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A Ceturb ressaltou, porém, que ainda não há previsão de redução de taxas de embarque cobradas dos passageiros. A companhia alega que os valores recolhidos são importantes para custear as despesas decorrentes do funcionamento da Rodoviária.

A reportagem de A Gazeta tentou entrar em contato com a Contermi, mas até a publicação desta matéria não obteve retorno. Assim que houver um posicionamento, este texto será atualizado.