Diretor do Sine de Nova Venécia é morto ao chegar ao trabalho Crédito: Leitor

A polícia prendeu na tarde desta quarta-feira (7) três suspeitos de serem os mandantes do assassinato do diretor do Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Nova Venécia . Foram detidos três suspeitos, sendo dois homens, de 34 e 54 anos, e uma mulher de 45 anos. Os nome deles não foram informados.

Your browser does not support the audio element. Suspeitos de mandar matar diretor do Sine de Nova Venécia são presos

A operação para pridão dos suspeitos ocorreu nos bairros Aeroporto e Margareth, também em Nova Venécia, e teve o apoio da Polícia Militar. Foram cumpridos três mandados de prisão temporária e dois mandados de busca e apreensão.

“Durante as investigações, constatamos que um dos mandantes tinha animosidades relacionadas ao trabalho. A convivência de um deles já estava bem desgastada em relação à vítima”, conta o titular da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Nova Venécia, delegado Wilian Dobrovosk.

Your browser does not support the video tag.

Após o cumprimento do mandado, os presos foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus.

O CRIME

Segundo a Polícia Militar, a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo. Os bombeiros foram acionados para o resgate, mas quando chegaram ao local o homem já estava sem vida.

Dionízio Gonzaga de Oliveira, de 42 anos, diretor do Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Nova Venécia Crédito: Arquivo pessoal