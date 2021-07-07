A polícia prendeu na tarde desta quarta-feira (7) três suspeitos de serem os mandantes do assassinato do diretor do Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Nova Venécia. Foram detidos três suspeitos, sendo dois homens, de 34 e 54 anos, e uma mulher de 45 anos. Os nome deles não foram informados.
O diretor Dionízio Gonzaga de Oliveira, de 42 anos, foi morto em 23 de fevereiro quando chegava ao trabalho, no bairro Margareth. O crime chocou a população da cidade capixaba. Três dias depois do caso, um suspeito de executar a vítima já havia sido preso.
Suspeitos de mandar matar diretor do Sine de Nova Venécia são presos
A operação para pridão dos suspeitos ocorreu nos bairros Aeroporto e Margareth, também em Nova Venécia, e teve o apoio da Polícia Militar. Foram cumpridos três mandados de prisão temporária e dois mandados de busca e apreensão.
“Durante as investigações, constatamos que um dos mandantes tinha animosidades relacionadas ao trabalho. A convivência de um deles já estava bem desgastada em relação à vítima”, conta o titular da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Nova Venécia, delegado Wilian Dobrovosk.
Após o cumprimento do mandado, os presos foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus.
O CRIME
Segundo a Polícia Militar, a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo. Os bombeiros foram acionados para o resgate, mas quando chegaram ao local o homem já estava sem vida.
No início das investigações, o latrocínio — crime de roubo com morte — foi descartado, já que nenhum pertence da vítima foi levado. O carro de Dionízio foi encontrado abandonado a 3km do local do crime, no sentido Boa Esperança.