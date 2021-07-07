Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Operação

Suspeitos de mandar matar diretor do Sine de Nova Venécia são presos

De acordo com a Polícia Civil, três pessoas foram presas e levadas para a delegacia. Dionízio Gonzaga de Oliveira, de 42 anos, foi morto em 23 de fevereiro quando chegava ao trabalho

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 16:55

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

07 jul 2021 às 16:55
Diretor do Sine de Nova Venécia é morto ao chegar ao trabalho
Diretor do Sine de Nova Venécia é morto ao chegar ao trabalho Crédito: Leitor
A polícia prendeu na tarde desta quarta-feira (7) três suspeitos de serem os mandantes do assassinato do diretor do Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Nova Venécia. Foram detidos três suspeitos, sendo dois homens, de 34 e 54 anos, e uma mulher de 45 anos. Os nome deles não foram informados.
diretor Dionízio Gonzaga de Oliveira, de 42 anos, foi morto em 23 de fevereiro quando chegava ao trabalho, no bairro Margareth. O crime chocou a população da cidade capixaba. Três dias depois do caso, um suspeito de executar a vítima já havia sido preso.
Suspeitos de mandar matar diretor do Sine de Nova Venécia são presos
A operação para pridão dos suspeitos ocorreu nos bairros Aeroporto e Margareth, também em Nova Venécia, e teve o apoio da Polícia Militar. Foram cumpridos três mandados de prisão temporária e dois mandados de busca e apreensão. 
“Durante as investigações, constatamos que um dos mandantes tinha animosidades relacionadas ao trabalho. A convivência de um deles já estava bem desgastada em relação à vítima”, conta o titular da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Nova Venécia, delegado Wilian Dobrovosk.
Após o cumprimento do mandado, os presos foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus.

O CRIME

Segundo a Polícia Militar, a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo. Os bombeiros foram acionados para o resgate, mas quando chegaram ao local o homem já estava sem vida.
Dionízio Gonzaga de Oliveira, de 42 anos, diretor do Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Nova Venécia
Dionízio Gonzaga de Oliveira, de 42 anos, diretor do Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Nova Venécia Crédito: Arquivo pessoal
No início das investigações, o latrocínio — crime de roubo com morte — foi descartado, já que nenhum pertence da vítima foi levado. O carro de Dionízio foi encontrado abandonado a 3km do local do crime, no sentido Boa Esperança.

Veja Também

Acidente entre carro e caminhão deixa pais e criança mortos em Pinheiros

Empresário é baleado em tentativa de assalto em Boa Esperança

Policial do ES posta vídeos sobre rotina na PM e faz sucesso na internet

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assassinato crime homicídio Nova Venécia Polícia Civil ES Norte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Navio-plataforma Maria Quitéria está prestes a começar a operar no ES
Julgamento dos royalties: o tamanho do rombo e a estratégia do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados