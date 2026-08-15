Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 15/08/2026

Você estará mais sensível em relação à maneira como as pessoas o(a) enxergam, o que poderá aumentar suas dúvidas e inseguranças. Nesse contexto, algumas situações tenderão a parecer mais complicadas do que realmente são, especialmente diante de frustrações. Por conta disso, será essencial organizar seus pensamentos, verificar todos os fatos e reconhecer o que realmente precisa ser resolvido em sua vida.