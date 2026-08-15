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Abdo Filho

Com a maior rede de concessionárias de chinesas no ES, Orvel vê faturamento disparar

No Brasil, algo perto de 20% dos carros novos vendidos híbridos ou 100% elétricos. No Espírito Santo, a aderência é maior: 28% das vendas

Publicado em 15 de Agosto de 2026 às 03:00

Públicado em 

15 ago 2026 às 03:00
Abdo Filho

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Geely, MG e Jetour são concessionárias do grupo Orvel na Avenida Nossa Senhora da Penha, Vitória
Geely, MG e Jetour são concessionárias do grupo Orvel na Avenida Nossa Senhora da Penha, Vitória Carlos Alberto Silva

A Orvel, braço automotivo do Grupo Orletti, viu o seu faturamento dar um enorme salto de maior de 2025 para cá. O que aconteceu de lá para cá? A entrada das marcas chinesas no portfólio de concessionárias da rede capixaba, com a Omoda Jaecoo. Hoje, a rede capixaba já está com Geely, Jetour e MG (marca britânica que foi comprada pela chinesa SAIC). Em maio de 2025, o grupo tinha 21 concessionárias e oito unidades de seminovos. Até o final de 2026, serão 36 concessionárias e 12 lojas de seminovos. A previsão de aumento de faturamento para o ano é de 51%.

"Veja que já éramos um grupo consolidado, de faturamento relevante e trabalhando com várias marcas, mas o que está acontecendo com o mercado automotivo é muito forte. É uma revolução muito rápida, algo difícil de se ver. Estamos passando por uma mudança na matriz energética, com a eletrificação da frota, e a entrada dos chineses na indústria. Eles conseguiram evoluir muito na parte da eletrificação, colocaram muita tecnologia nos veículos, melhoraram demais no design e conforto e são muito competitivos no preço. O resultado é este que nós estamos vendo, estão mudando fortemente o mercado", explicou Wagner Orletti, diretor responsável pela Orvel.

No Brasil, algo perto de 20% dos carros novos vendidos são híbridos ou 100% elétricos. No Espírito Santo, a aderência é maior: 28% das vendas. "As concessionárias Orvel respondem por 25% de todos os carros eletrificados comercializados no Estado. O aumento do nosso faturamento, de fato muito forte, está completamente ligado à comercialização dos carros chineses. Faremos, pelo menos, mais sete concessionárias em 2027 e deve haver uma expansão de marcas. Vejo uma revolução energética e também competitiva".

Orletti dá dois motivos principais para não crescer mais. "Juros altos e falta de mão de obra. São entraves muito pesados para a economia brasileira. Precisamos enfrentá-los para conseguirmos crescer mais". 

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Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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