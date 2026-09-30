Beber água com limão em jejum emagrece? Nutricionista explica

A água com limão em jejum se tornou um hábito popular e viral entre pessoas que buscam uma maneira “saudável” de começar o dia. Nas redes sociais, a bebida costuma ser associada a benefícios como desintoxicação do organismo, aceleração do metabolismo e queima de gordura. Embora possa fazer parte de uma rotina equilibrada, não há evidências de que o fato de consumir água com limão pela manhã produza esses efeitos.





Segundo a nutricionista Cintya Bassi, do São Cristóvão Saúde, a principal contribuição da bebida está na hidratação e no fornecimento de pequenas quantidades de vitamina C. “Não existe evidência robusta de que a água com limão tenha efeitos ‘detox’ ou promova mudanças significativas na saúde apenas por ser consumida em jejum”, explica.





Também não há comprovação de que a bebida acelere o metabolismo ou 'queime gordura'. “O emagrecimento depende de um conjunto de fatores, incluindo alimentação, sono, atividade física e balanço energético. Nenhuma bebida isolada é capaz de promover perda de gordura significativa”, destaca a especialista.





O limão é fonte de vitamina C, nutriente com ação antioxidante e importante para diversas funções do organismo. No entanto, não há evidências de que consumi-lo em jejum aumente a absorção dessa vitamina. Para Cintya, mais importante do que o horário em que o alimento é consumido é a qualidade da alimentação ao longo do dia.





“Também não há evidências científicas de que consumir limão em jejum aumente a absorção da vitamina C. O benefício está relacionado ao consumo do nutriente ao longo do dia, independentemente do horário”, afirma.